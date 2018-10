Giro di Lombardia 2018 | Vincenzo Nibali esalta l’Italia | rimandati i giovani azzurri

Giro di Lombardia - Nibali : 'Ci ho messo il cuore - le gambe hanno detto no' : È un Vincenzo Nibali un po’ amareggiato, anche se convinto di aver dato tutto quello che aveva e forse anche di più, quello che esce dal Giro di Lombardia. [VIDEO] Il campione del Team Bahrain Merida ha tenuto testa ad un indiavolato Thibaut Pinot fino alla salita di Civiglio, dove il francese si è involato approfittando di un calo dell’avversario. Pinot ha così conquistato la sua prima classica monumento suggellando un finale di stagione da ...

Vincenzo Nibali - maledetta Alpe d’Huez. Tour - Mondiale e Giro di Lombardia sfumati per la follia di uno spettatore : Giovedì 19 luglio 2018, Vincenzo Nibali sgambetta con grande facilità sulle rampe dell’Alpe d’Huez e sembra poter davvero lottare per vincere il Tour de France. Lo Squalo è lì con gli altri big, quasi sembra meditare l’attacco, sembra avere le carte in regola per mettere in ginocchio gli avversari quando all’improvviso succede il patatrac, l’episodio che cambierà l’intera stagione del siciliano, una di quelle ...

Giro di Lombardia 2018 : le pagelle. Thibaut Pinot il più forte - coraggio unico di Vincenzo Nibali - delude Alejandro Valverde : Thibaut Pinot era tra i grandi favoriti e non ha deluso le aspettative, vincendo da padrone il Giro di Lombardia. Secondo posto per uno straordinario Vincenzo Nibali, che si arrende al francese solo sul Civiglio. Terzo il belga Dylan Teuns, mentre resta giù dal podio Alejandro Valverde, grande delusione di giornata. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle del Giro di Lombardia 2018. PAGELLE Giro DI Lombardia ...

Giro di Lombardia - Teuns : “Ho sofferto sul muro di Sormano - ma sono riuscito a ricucire in discesa e a conquistare il podio” : Giornata molto felice per Dylan Teuns al Giro di Lombardia 2018, terzo sul traguardo di Como dietro Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali. Per il belga si tratta del secondo podio in una settimana dopo quello conquistato al Giro d’Emilia alle spalle del compagno di squadra Alessandro De Marchi e del colombiano Rigoberto Uran. Il bottino stagionale del ciclista della BMC vanta la bellezza di 10 podi. Quello di oggi è senza dubbio tra i più belli, ...

Giro di Lombardia 2018 - Fabio Aru 54° ad oltre 8 minuti. Prosegue la stagione da incubo per il sardo : Fabio Aru ha deciso di non chiudere la stagione con largo anticipo come poteva consigliare la sua precaria condizione di forma ma ha scelto di presentarsi al via del Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento dell’anno. Il Cavaliere dei Mori non è però riuscito ad andare oltre la 54^ posizione ad oltre 8 minuti di ritardo dal vincitore Thibaut Pinot. Un risultato che poco aggiunge al disastroso 2018 del sardo, protagonista di una ...

Giro di Lombardia - Pinot vince in solitaria. Nibali è secondo : Thibaut Pinot ha vinto in solitaria la 112/a edizione del Giro di Lombardia, l'ultima classica stagionale. secondo posto per vincenzo Nibali , arrivato a 35' dal vincitore. Completa il podio Dylan ...

Pinot vince il Giro di Lombardia : Ventuno anni dopo Laurent Jalabert, Thibaut Pinot mette a segno una doppietta d'autore sulle strade italiane: la Milano-Torino e Il Lombardia . La 112esima edizione dell'ultima classica monumento ...

Giro di Lombardia : Pinot e Nibali - lo spettacolo del cuore : In risposta all'allungo dello sloveno Roglic, è proprio Nibali a fare la mossa decisiva, che disorienta il campione del mondo Valverde, mette sulle ginocchia Bardet e decide la gara. Pinot, l'uomo ...

Giro di Lombardia - a Como trionfa Pinot davanti a Nibali : Delude il campione del mondo, Alejandro Valverde, che perde contatto dalla testa sul Muro di Sormano. Il primo attacco importante avviene sul Muro di Sormano, con lo scatenato Roglic. La sua ...

Pinot batte Nibali e vince il Giro di Lombardia : Terzo a 43' Teuns, quindi Uran, Wellens, Ion Izagirre, Majka e Pozzovivo con lo stesso tempo, poi Daniel Martin a 48', George Bennett a 1'22' e solo 11º l'attesissimo campione del mondo Valverde ...

Giro di Lombardia 2018 - Vincenzo Nibali un esempio per i giovani. Il cuore dello Squalo oltre una condizione non eccelsa : Col cuore più che con le gambe, con la grinta più che con la birra in corpo, con la generosità e con la classe più che con la brillantezza dei giorni migliori. Vincenzo Nibali ha impartito l’ennesima lezione non solo di ciclismo ma di vita alle nuove generazioni, è un esempio per i giovani, un’icona indelebile dello sport italiano, un uomo capace di giganteggiare in sella a una bicicletta e di scrivere pagine indelebili di storia. La ...

Dal secondo posto al Lombardia al Giro 2019 - a tutto Nibali : “futuro? Sono arrivate delle offerte - ma…” : A tutto Vincenzo Nibali: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il secondo posto a Il Lombardia Un Vincenzo Nibali eroico, oggi a Il Lombardia: lo Squalo dello Stretto ha tenuto duro fino alla fine, ma è dovuto arrendersi a Thibaut Pinot, vincitore della Classica delle Foglie Morte. Sul traguardo di Como, però, gli applausi Sono tutti per il messinese della Bahrain Merida, che nonostante fosse stato raggiunto dal gruppetto, è riuscito ...

Ciclismo - Pinot vince il Giro di Lombardia. Nibali sfiora l impresa è secondo : Al campione del mondo Valverde ricorda l'arrampicata del finale a Innsbruck, ma il campione del mondo forse ha esagerato in celebrazioni. A 50 km dall'arrivo è già fuori gioco, come anche Bardet, per ...