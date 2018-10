Giorgi trionfa a Linz | Alexandrova ko

Tennis - Camila Giorgi trionfa a Linz : 15.42 Secondo titolo in carriera per Camila Giorgi,che ai aggiunge così al successo sull'erba di s'Hertogenbosch nel 2015 (4 invece le finali perse). Il trionfo, sul cemento austriaco di Linz, arriva contro la qualificata russa Alexandrova n. 119Wta, non proprio uno spauracchio, travolta 6-3 6-1 in appena 59 minuti. La 26enne marchigiana - che nel 2018 ha disputato quattro semifinali e raggiunto i quarti a Wimbledon - attende domani la nuova ...