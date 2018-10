Gioca il Monza | Berlusconi in tribuna | ' Derby entro tre anni col Milan? Preferirei non

DIRETTA/ Monza Triestina (risultato live 0-0) streaming video tv Sportitalia : in campo - si Gioca ! : DIRETTA Monza Triestina : info streaming video e tv della partita, in programma oggi al Brianteo e valida nella sesta giornata del girone B della Serie C.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Berlusconi e il “suo” Monza : “Solo Gioca tori italiani - capelli in ordine - niente barba - tatuaggi e orecchini” : Silvio Berlusconi , insieme ad Adriano Galliani, ha presentato la nuova squadra di proprietà, il Monza . “I giocatori saranno tutti italiani , dovranno avere i capelli in ordine , niente barba , tatuaggi e orecchini”. L'articolo Berlusconi e il “suo” Monza : “Solo giocatori italiani , capelli in ordine , niente barba , tatuaggi e orecchini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

