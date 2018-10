Getta il cane dal finestrino dell’auto in corsa poi lo uccide | condannato

Lo Getta in strada - il cane torna e lui lo fa sopprimere dal veterinario : condannati entrambi : L'uomo aveva cercato di sbarazzarsi del suo cane gettandolo in strada dal finestrino della sua auto, ma l'animale era...

Rovigo - cane Gettato dal finestrino e poi ucciso : condannati proprietario e veterinario : Un anno e due mesi di reclusione per il proprietario del cane. Un anno di carcere per il veterinario, per il quale il giudice ha disposto anche un anno di interdizione dalla professione. Questa la ...

Rovigo - cane Gettato dal finestrino e poi ucciso : due condanne : Un anno e due mesi di reclusione per il proprietario del cane. Un anno di carcere per il veterinario, per il quale il giudice ha disposto anche un anno di interdizione dalla professione. Questa la ...

Lo Getta dal finestrino - cane ritrova la strada di casa. Ma l’epilogo è orribile : proprietario condannato : Giustizia è fatta per Rocky, il cane abbandonato in strada dal ‘padrone’. L’uomo aveva deciso disfarsene come un vecchio oggetto da buttare via lanciandolo in strada dal finestrino della sua auto in corsa. Il cane, con grande senso dell’orientamento, ha trovato la forza di tornare a casa. Ma lì ha trovato la morte: il padrone ha ha deciso di rivolgersi ad un veterinario per farlo sopprimere. Per questo motivo ...

Lo Getta in strada - cane torna e lui lo fa sopprimere dal veterinario : condannati entrambi : L'uomo aveva cercato di sbarazzarsi del cane gettandolo in strada dal finestrino della sua auto ma l'animale era sopravvissuto e così lui aveva deciso di farlo sopprimere da un veterinario. Rocky, questo il nome del cane di tre anni d’età, è stato soppresso con un’iniezione intracardiaca di Tanax.Continua a leggere

Per disfarsi del cane gli legano le zampe e lo Gettano in acqua con una roccia al collo : Il piccolo cane, un esemplare di spaniel bianco e nero, è stato notato da un passante sulla riva di un torrente. Per lui ormai non c'era più nulla da fare.Continua a leggere