Germania - Salvini : 'Arrivederci Merkel - Schultz e Junker' : 'In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles'. Lo dichiara in una nota il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. '...

La Germania è certa : Di Maio e Salvini porteranno l’Italia alla miseria : Dalla Germania è allarme rosso per la deriva populista dell’Italia. Il conservatore Die Welt sostiene che approvando una manovra economica,

Golpe finanziario - la Germania sa già tutto : 'Con Salvini e Di Maio l'Italia passerà dall'euro alla lira' : La Germania pensa sempre all'Italia e oggi, il quotidiano conservatore Die Welt pubblica un editoriale interamente dedicato al nostro paese. 'Gara finale in Italia' è questo il titolo dell'articolo ...

Nessun rientro dalla GermaniaSalvini 1 - Merkel 0 (per ora) : "Giovedi' non ci sara' alcun volo in arrivo dalla Germania a Fiumicino (o in altri scali italiani) per il rimpatrio dei cosiddetti "dublinanti", e non ci saranno aerei di questo tipo nemmeno settimana prossima". Lo fanno sapere fonti del Viminale, sottolineando inoltre "che la programmazione di questi voli non e' frutto di accordi politici sottoscritti dall'attuale governo" Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini blocca i charter dei migranti rimandati indietro dalla Germania : Cancellato quello previsto giovedì. Continua il braccio di ferro sui profughi il cui primo approdo è stato l'Italia, che qui devono tornare secondo la direttiva europea di Dublino. Il Viminale: "Nessun aereo di questo genere nelle prossime settimane". Ma le riammissioni sui...

Salvini ha mentito sui migranti e la Germania? : I dati ufficiali dicono che i migranti vengono già rimandati in Italia dalla Germania e che i rimpatri sono aumentati, diversamente da quanto sostiene il ministro dell'Interno The post Salvini ha mentito sui migranti e la Germania? appeared first on Il Post.

Aeroporti chiusi ai migranti dalla Germania : Salvini ci sta prendendo in giro (di nuovo) : Il caso della "chiusura degli Aeroporti" ai migranti riportati in Italia dalla Germania: quanto c'è di vero, cosa dicono leggi e regolamenti e cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane. Con una sola grande domanda: all'orizzonte si profila un nuovo caso di "gestione Salviniana", con tanto di propaganda politica sulla pelle di qualche decina di migranti?Continua a leggere

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - 'Non esiste' : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, scontro con Germania sui rimpatri: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in Italia'.

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - "Non esiste" : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti": Berlino, "per ora stop a voli charter"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

MIGRANTI - SCONTRO SALVINI-Germania SU RIMPATRI ITALIA/ Ministro "non esiste" : Berlino - per ora no voli charter : MIGRANTI, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, SCONTRO con Germania sui RIMPATRI: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in ITALIA'.

Salvini a Rtl : "Charter Germania? Appreso da un giornalista" : Il Ministro degli Interni Matteo Salvini è stato ospite questa mattina negli studi di RTL 102.5. A "Non Stop News" ha parlato di Germania e dell'arrivo di stranieri che in Italia si sono registrati e ...

Salvini : Germania ha smentito charter migranti - nessuna richiesta : Roma, 8 ott., askanews, - 'Non c'è stato nessun atto formale o informale dalla Germania, nessuna richiesta è arrivata al Ministero dell'Interno dal governo tedesco, infatti poi hanno smentito dalla ...

Salvini : Germania ha smentito charter migranti - nessuna richiesta : Roma, 8 ott., askanews, - "Non c'è stato nessun atto formale o informale dalla Germania, nessuna richiesta è arrivata al Ministero dell'Interno dal governo tedesco, infatti poi hanno smentito dalla ...

Lite Italia-Germania su charter dei migranti. Salvini : 'Chiudo gli aeroporti'. Berlino frena : 'Nessun charter a breve' : La vicenda è legata ai cosiddetti dublinanti: i profughi sbarcati sulle coste italiane, poi spostati in altri Paesi dell'Ue in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato -