: Salvini: chiuderò gli aeroporti. La Germania non ferma i voli - Noi continueremo a #RaccontareLaVerità. La prima pa… - repubblica : Salvini: chiuderò gli aeroporti. La Germania non ferma i voli - Noi continueremo a #RaccontareLaVerità. La prima pa… - Cyber_Feed : • News • #Germania, oggi le elezioni in Baviera - NotizieIN : Germania, oggi le elezioni in Baviera -

Oltre 9 mln e mezzo di cittadini sono chiamatial voto in, il Land più ricco della. Un sondaggio dell'istituto Forschungsgruppe Wahlen dà la Csu, partito fratello della Csu della cancelliera, Merkel, intorno al 34% dei consensi, in calo di circa 15 punti rispetto a 5 anni fa. In ascesa i verdi, che con il 19% dei consensi diventerebbero la seconda forza politica del Land, tradizionalmente conservatore.Con la Spd in calo di circa 12 punti, il panorama politico bavarese sarebbe completamente trasformato.(Di domenica 14 ottobre 2018)