Germania | mobilitazione di massa contro il razzismo | in 250mila in piazza a Berlino

(Di domenica 14 ottobre 2018) Con lo slogan "Unteilbar" (indivisibili), circapersone sono scese insabato nella capitale tedesca per dire no alle derive xenofobe ine in tutta Europa e per chiedere una società libera e aperta e maggiore solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà. Tra gli slogan molti che recitavano "Salvare i migranti non è un crimine" e "Nessuno spazio a nazisti".