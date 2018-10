Germania | la stampa attacca il ct Loew

calcioweb.eu

: Stampa condanna Loew dopo ko con Olanda. 'Serata terrificante', 'Nè idee, nè gol', voto 0 alla Germania' | #ANSA - ansacalciosport : Stampa condanna Loew dopo ko con Olanda. 'Serata terrificante', 'Nè idee, nè gol', voto 0 alla Germania' | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Stampa condanna Loew dopo ko con Olanda 'Serata terrificante', 'Nè idee, nè gol', voto 0 alla Germania' - ErmannoClaypoo1 : @PaoloCond @filippomricci Mah Paolo, questo complesso d'inferiorità ha il suo appeal per la stampa. La verità è che… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Latedesca usa oggi toni pesanti per il 3-0 subito ieri dallaad Amsterdam e i titoli sono come macigni sulle spalle del ct, Joachim, e dei suoi giocatori, che rischiano al retrocessione nella serie B della Nations League. “Una serata terrificante!”, titola la Sueddeutsche Zeitung, secondo cui “i problemi della squadra non sono solo l’attacco sterile, ma anche la difesa e la creazione del gioco”. Bild assegna uno ‘zero’ come voto alla nazionale e alla sua guida. “Nessuna audacia innovativa, nessuna idea di gioco, nessuna capacità offensiva”, sottolinea il tabloid, che imputa molte scelte errate a, a cominciare dall’intestardirsi con lo schierare la spina dorsale della squadra che vinse il mondiale 2014 – ieri erano in campo Neuer, Hummels, Boateng, Kroos e Mueller – e di aver lasciato ...