Germania | è l' anno zero E ora Löw rischia grosso

La Germania è certa : Di Maio e Salvini porteranno l’Italia alla miseria : Dalla Germania è allarme rosso per la deriva populista dell’Italia. Il conservatore Die Welt sostiene che approvando una manovra economica,

Migranti dalla Germania - il viceministro Molteni : 'Con noi nessun accordo. Fanno campagna elettorale' : Solo un problema di comunicazione. Per il Viminale la notizia che i dublinanti torneranno in charter in Italia è fuorviante e dà l'idea di sbarchi di massa. Così Nicola Molteni, sottosegretario all'...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Uefa : gli Europei 2024 si disputeranno in Germania : L’Uefa ha ufficializzato che sarà la Germania a ospitare gli Europei del 2024. I tedeschi hanno battuto la concorrenza delle Turchia, in lizza per ospitare la competizione europea per Nazionali. La decisione è stata assunta dall’Uefa dopo la votazione di 17 membri su 19 del Comitato Esecutivo. La Germania, quindi, accoglierà una grande manifestazione calcistica per la quarta volta, dopo i Mondiali 1974 e 2006 e gli Europei ...

Gli Europei di calcio del 2024 si giocheranno in Germania : La UEFA ha assegnato l'organizzazione del torneo alla federazione tedesca, la cui candidatura ha battuto quella della Turchia The post Gli Europei di calcio del 2024 si giocheranno in Germania appeared first on Il Post.

Aquarius - migranti saranno portati a Malta/ Ultime notizie : accolti da Portogallo - Francia - Germania e Spagna : Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 migranti: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Germania - Angela Merkel "licenzia" il capo degli 007/ Per Hans-Georg Maassen hanno pesato i legami con l'AFD : Germania, Angela Merkel "licenzia" il capo degli 007. Per Hans-Georg Maassen hanno pesato i legami con l'AFD, aveva negato la "caccia agli immigrati" a Chemnitz(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:26:00 GMT)

Calcio femminile : Svezia e Germania saranno le avversarie dell’Italia nelle prossime amichevoli in vista del Mondiale : Dopo aver concluso il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2019 al primo posto, nonostante l’ultima sconfitta con il Belgio, le Azzurre affronteranno Svezia e Germania nelle prossime amichevoli in preparazione dell’appuntamento iridato. Questi due incontri saranno molto utili dato che entrambe le compagini avversarie hanno strappato la qualificazione per il Mondiale dopo aver chiuso in vetta ai rispettivi ...

Profughi : 300'000 profughi hanno un lavoro in Germania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - è ancora bufera su Ozil! Hoeness attacca : “lo fanno apparire forte - ma è scarso! Löw non l’ha nemmeno…” : Il presidente del Bayern Monaco, Ulrich Hoeness, ha criticato aspramente Mesut Ozil per il suo atteggiamento in campo dopo la brutta figura al Mondiale di Russia 2018 Dopo il Mondiale di Russia 2018, nel quale la Germania ha rimediato una figuraccia, con tanto di eliminazione ai gironi, sono stati in molti a puntare il dito contro Ozil. Il trequartista dell’Arsenal è stato criticato fortemente per il suo atteggiamento compassato in ...

Ibis non sanno più migrare : torneranno in Italia dalla Germania seguendo un aereo : In Italia sono sempre stati preda dei cacciatori, tanto da essere considerati estinti: per questo motivo gli Ibis hanno “dimenticato” la rotta che li portava un tempo nel nostro Paese e ora non sanno più come tornarci da soli. Così, qualche giorno fa, è iniziata una missione speciale, per reinsediare la specie dell’Ibis eremita, l’uccello migratore che ha disimparato a “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago ...