Germania | aereo da turismo travolge dei pedoni | tre morti

Germania - nuovo aereo per Merkel - ma è di seconda mano - : ... Heiko Maas, per esempio, da solo ha accumulato la cifra record di 118.000 km di viaggi nei primi 100 giorni di mandato: in sostanza, ha compiuto per tre volte il giro del mondo. In alcuni casi, è ...

Ibis non sanno più migrare : torneranno in Italia dalla Germania seguendo un aereo : In Italia sono sempre stati preda dei cacciatori, tanto da essere considerati estinti: per questo motivo gli Ibis hanno “dimenticato” la rotta che li portava un tempo nel nostro Paese e ora non sanno più come tornarci da soli. Così, qualche giorno fa, è iniziata una missione speciale, per reinsediare la specie dell’Ibis eremita, l’uccello migratore che ha disimparato a “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago ...