Genzano | esplosione in una palazzina | due feriti

Esplosione in una palazzina a Genzano - vicino a Roma. Due feriti gravi : Due persone sono rimaste ferite in modo grave nello scoppio di una palazzina avvenuta poco dopo la mezzanotte a Genzano, vicino a Roma, a pochi chilometri dalla Capitale. Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Roma sono intervenute in piazza Vittorio Buttaroni al civico 17. L'appartamento si trova al primo piano di un edificio di due. I due occupanti sono stati trasportati in Ospedale dal personale medico del 118, in codice rosso. Le ...

