Genzano | esplode palazzina | grave il figlio di Bruno Abbatini | giocatore della Roma

Genzano - esplode palazzina per una fuga di gas : tra i feriti il figlio di Bruno Abbatini - giocatore della Roma : Allarme nella notte a Genzano, ai Castelli Romani: un'esplosione ha causato il crollo parziale di palazzina di tre piani in via Cesare Battisti, in pieno centro storico, a pochi passi dal Municipio. ...