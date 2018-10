Gentiloni | «Il Pd cambi strada» | e Renzi annuncia una «controproposta sulla manovra alla

Piazza Grande - Zingaretti : “C’è alternativa all’odio” Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. «Credo che siamo qui perché l’Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un’immensa, straordinaria iniezione di gi...

Gentiloni alla convention di Zingaretti : “Niente abiure - ma il Pd deve cambiare strada”. E attacca il governo : “Dobbiamo cambiare strada e farlo seriamente. Non è una strada fatta da abiure, io ci tengo al lavoro fatto dai governi Pd, ma non cerchiamo risposte nell’album dei ricordi”. A rivendicarlo l’ex premier Paolo Gentiloni, intervenendo dal palco della convention di Nicola Zingaretti a Piazza Grande. L’endorsement ufficiale per il presidente della regione Lazio in vista del prossimo Congresso dem non è arrivato in modo ...

Piazza Grande - Gentiloni : 'Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani' : Se prendiamo in considerazione le problematiche che questo nostro mondo deve affrontare, ritroviamo in Martin Luther King un esempio di impegno non violento contro il razzismo e la discriminazione. ...

Piazza Grande - Gentiloni : "Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani" : Se prendiamo in considerazione le problematiche che questo nostro mondo deve affrontare, ritroviamo in Martin Luther King un esempio di impegno non violento contro il razzismo e la discriminazione. ...

Cambiare strada senza abiure. Gentiloni sul palco di Zingaretti : "Rivendico il nostro lavoro" : Sul palco di Nicola Zingaretti, per un cammino nuovo del Pd, ma senza rinnegare quando fatto in passato. Paolo Gentiloni parla a "Piazza Grande" per provare a ripartire e guidare la riscossa, perché "in pochi mesi l'Italia è diventata un Paese più isolato, meno sicuro e con dei rischi significativi dal punto di vista finanziario, rischi che non correvamo da anni. Le decisioni sono state poche, ma i danni numerosi, non ho mai ...

Piazza Grande - Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. In prima fila spicca la presenza dell’ex premier, Paolo Gentiloni che, con la sua presenza vuole lanciare un chiaro messaggio in vista delle primarie. Il governo Lega-...

Gentiloni - lotta a cambiamenti clima : In queste settimane di dannosa propaganda e di incertezza per le scelte di bilancio, dobbiamo riportare nell'agenda politica italiana la lotta al cambiamento climatico che provoca questi fenomeni ...

Nicola Zingaretti non esclude di cambiare nome al Pd. Gentiloni scettico - muro dei renziani : cambiare nome al Pd? "A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla festa del Fatto commentando l'ipotesi di un cambio di nome ...