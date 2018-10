Gentiloni alla convention di Zingaretti | “Niente abiure | ma il Pd deve cambiare strada”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Dobbiamostrada e farlo seriamente. Non è una strada fatta da, io ci tengo al lavoro fatto dai governi Pd, ma non cerchiamo risposte nell’album dei ricordi”. A rivendicarlo l’ex premier Paolo, intervenendo dal palco delladi Nicolaa Piazza Grande. L’endorsement ufficiale per il presidente della regione Lazio in vista del prossimo Congresso dem non è arrivato in modo diretto, ma la presenza e le parole dell’ex presidente del Consiglio sono molto più che simboliche: “A 7 mesi dsconfitta parlare di Congresso non mi sembra una scelta precipitosa. Però ora ci siamo e ringrazio Nicola senza la cui determinazione la prospettiva del congresso sarebbe meno concreta. Nonessere una guerra tra correnti, fonte di divisioni. Io mi impegnerò con tutte le mie forze perché il congresso si faccia e che ...