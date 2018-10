Genova | Toti-Bucci | “nuovo Ponte Morandi entro Natale 2019” Ultime notizie | “demolizione

Genova - Bucci e Toti : 'il nuovo ponte per Natale 2019' : "Se l'autorità giudiziaria dispone il dissequestro, possiamo partire con la demolizione per Natale. Non ho mai detto che è facile, ma è il nostro obiettivo. Fatti i conti, potremmo avere il nuovo ...

Genova ricorda vittime del ponte. Toti : 'Tanto fatto - ma tanto da fare' : Due mesi fa il crollo del ponte Morandi. In città la corsa del cuore per ricordare le 43 vittime ma resta la rabbia. Ieri il via libera al trasloco degli sfollati. Ancora nel mirino il decreto - ...

Toti : "Ricostruire il centrodestra". Riportare Genova come prima del crollo? Si stimano 500 milioni : "Gli occhi del mondo - ha aggiunto - sono su quel ponte. Dalla capacità di lavorare insieme, dalla capacità di dare risposte si saggerà se l'Italia è entrata in un'epoca diversa o se siamo alla ...

Dl Genova - Toti minimizza sul rischio infiltrazioni mafiose : “Non è ragione per non ricostruire. Poteri del commissario equilibrati” : “rischio infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui c’è nel decreto una ...

Genova - Cantone : "La mafia potrebbe infiltrarsi"Toti : le risorse non soddisfano le esigenze : Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime le sue perplessità sul decreto perché prevede "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche quella al Codice antimafia. Al commissario sono stati concessi poteri senza precedenti"

CANTONE : “LACUNE IN DECRETO Genova - RISCHIO MAFIE”/ Ponte Morandi - ultime notizie : Toti - “poche risorse” : DECRETO GENOVA, ultime notizie sul crollo del Ponte Morandi: CANTONE (Anac), "RISCHIO infiltrazioni mafiose, dubbi su poteri Commissario". Imprese, "persi oltre 400 milioni di euro"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:45:00 GMT)

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine» Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

