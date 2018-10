Genova | Bucci e Toti | ' il nuovo ponte per Natale 2019'

Bucci : nuovo ponte Genova in 12-15 mesi : 16.20 In un arco di tempo che va "dai 12 ai 15 mesi" è possibile demolire quel che resta del ponte Morandi e ricostruirne uno nuovo. Così il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione Bucci a "1/2h in più" su Rai3 Preme il governatore della Liguria Toti: "L'importante è che il ponte si ricostruisca in fretta". "Se la magistratura dissequestrerà entro novembre si comincerà a lavorare presto". E il sottosegretario alle ...

Giovanni Toti e Marco Bucci : "A Genova il nuovo ponte a Natale 2019" : Per ricostruire il ponte Morandi serviranno tra 12 e 15 mesi, a seconda del tipo di demolizione e del tipo di ponte che si vuole ricostruire, un tempo che decorre a partire dal momento del dissequestro dell'infrastruttura. "Se l'Autorità Giudiziaria dispone il dissequestro, possiamo partire con la demolizione per Natale. Non ho mai detto che è facile, ma è il nostro obiettivo. Fatti i conti, potremmo avere il nuovo ponte per ...

Crollo ponte a Genova - Bucci : 'Sfollati potranno rientrare il 18/19 ottobre' : Bucci ha spiegato che ciascun nucleo familiare sarà accompagnato da tre vigili del fuoco, due in casa e uno a terra. Per completare le operazioni avranno due ore di tempo. potranno utilizzare un ...

Genova - SFOLLATI IN CASA 18 O 19 OTTOBRE/ Crollo ponte - Bucci : "Possibili 2 o 3 rientri per recupero beni"

Genova - protesta degli sfollati. Bucci : "In casa il 18 o 19 ottobre" - : Nuovo corteo nel capoluogo ligure aperto da un grande striscione. Poi, nel corso di un'assemblea pubblica, i manifestanti hanno incontrato i l sindaco-commissario, che ha assicurato: "Da giovedì ...

Sfollati di nuovo in corteo a Genova. Bucci : "Il 18 o 19 rientreranno in casa - due ore per prendere le loro cose" : Il comitato degli Sfollati di ponte Morandi ha aperto con il proprio striscione la manifestazione Riprendiamoci Genova organizzata dall'omonima associazione insieme a Emergente e a Che l'Inse. "Ogni manifestazione che ricorda la tragedia del ponte ci vedrà in piazza - ha detto Ennio Guerci, del Comitato degli Sfollati - perché noi siamo parte della ferita anzi una delle parti più significative". Dopo la prima parte del ...

Genova : cambia il decreto - soddisfatto Bucci : Per il il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova si può fare presto anche senza derogare a tutte le regole tranne quelle penali -

Bucci : bene le modifiche a dl Genova : 21.45 Nelle proposte di emendamento al Decreto Genova c'è "il 99% delle modifiche che abbiamo chiesto,vedremo se poi verranno tutte approvate. Per ora stiamo andando nella direzione giusta. Gli emendamenti rendono gli articoli del decreto decisamente migliori". Così il sindaco di Genova e Commissario alla ricostruzione di ponte Morandi, Bucci. Uno degli emendamenti del governo prevede che solo Autostrade per l'Italia sia esclusa dai lavori. ...

Genova - cambia il decreto : 72 mln in più. Fuori solo Autostrade - Bucci soddisfatto : Il sindaco e commissario straordinario approva il provvedimento al 99%, così come il governatore Toti. Critiche dal Pd: 'manca un piano per far ripartire la città' -

PONTE MORANDI - "BASTA BUGIE O BLOCCHIAMO Genova"/ Decreto - Bucci apre a 'terzo accesso'

Ponte Morandi - Antitrust : "Ok esclusione di Autostrade"/ Decreto Genova - Bucci "Demolizione dal 1 dicembre'

PONTE MORANDI - ANTITRUST : "OK ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE"/ Decreto Genova - Bucci "mancano 140 milioni"

PONTE Genova - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : FISCHIATI TOTI E BUCCI/ Video il corteo : commercianti "Blocchiamo tutto"