Genova 2 mesi dopo Toti | ' Tanto fatto | tanto da fare'

Bucci : nuovo ponte Genova in 12-15 mesi : 16.20 In un arco di tempo che va "dai 12 ai 15 mesi" è possibile demolire quel che resta del ponte Morandi e ricostruirne uno nuovo. Così il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione Bucci a "1/2h in più" su Rai3 Preme il governatore della Liguria Toti: "L'importante è che il ponte si ricostruisca in fretta". "Se la magistratura dissequestrerà entro novembre si comincerà a lavorare presto". E il sottosegretario alle ...

Ponte Genova - cosa sappiamo a 2 mesi dal crollo : Forse non sono stati gli stralli a cedere prima, ma l’impalcato, causando il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto. Esattamente due mesi fa. Due mesi in cui si è via via affacciata l’idea che il degrado del viadotto sia stato sottovalutato da Autostrade e che i tempi per la ricostruzione saranno più lunghi rispetto alla stima iniziale. Ecco a che punto...

StraGenova nel cuore – A due mesi dal crollo del ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

La ricostruzione del Ponte di Genova resta in primo piano, anche sotto il profilo delle regole della concorrenza, nel giorno in cui l'Ue si è fatta avanti per offrire un aiuto all'emergenza

Genova - Bucci : nuovo ponte in 12-16 mesi : 18.52 "Un lavoro di qualità e con il minor tempo possibile.E' un impegno che prendo con i genovesi". Lo ha detto il sindaco di Genova e neo commissario per la ricostruzione, parlando di "12, 15, 16 mesi" per il ponte. Conferma di aver accettato l'incarico. "Il presidente Conte mi ha detto che ha firmato. Prima o poi la nomina arriverà",ed è "una buona cosa nell'interesse dei genovesi".Spiega che con il governo "siamo d'accordo sulle cose da ...

