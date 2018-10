GE | oltre 12' 000 persone a Marcia della speranza

Fiere : RomaSposa - pronti 1.000 modelli per oltre 20 sfilate : Roma, 11 ott. (Labitalia) - Come organizzare al meglio il proprio matrimonio da sogno in soli quat[...]

Cremonini Live 2018 - oltre 150.000 biglietti venduti : dal 3 novembre al via il tour nei palasport : Oltre 150.000 biglietti venduti per il 'Cremonini Live 2018', il tour invernale che avrà inizio il 3 novembre da Mantova e toccherà diverse città di tutta Italia Sono Oltre 150 mila i biglietti ...

Cremonini Live 2018 – oltre 150.000 biglietti venduti : dal 3 novembre al via il tour nei palasport : Oltre 150.000 biglietti venduti per il ‘Cremonini Live 2018’, il tour invernale che avrà inizio il 3 novembre da Mantova e toccherà diverse città di tutta Italia Sono Oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour invernale nei palasport “Cremonini Live 2018” che partirà il 3 novembre da Mantova e che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Milano. Dopo i quattro concerti negli stadi, grande successo ...

Sostenibilità - report Sanpellegrino : risparmiati 115 milioni di litri d’acqua rispetto al 2016 e oltre 6.000 tonnellate di PET negli ultimi 10 anni : Prendersi cura dell’acqua dalle fonti alla tavola, ridurre l’impatto ambientale, sostenere lo sviluppo economico e sociale e contribuire a un futuro di salute e benessere per le persone. Questi sono gli impegni illustrati nel secondo report sulla creazione del valore condiviso, da Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, con circa 1.500 dipendenti e prodotti ...

Rockstar Games ha utilizzato oltre 1000 attori per gli NPC di Red Dead Redemption 2 : Negli ultimi tempi i fan di Red Dead Redemption 2 hanno ricevuto una grande quantità di nuove informazioni, oltre al nuovo video di gameplay. Ma, a quanto pare, i dettagli sull'atteso gioco continuano a invadere la rete.Come segnala Gamingbolt, Rockstar Intel ha recentemente pubblicato una serie di nuovi aggiornamenti sul proprio account Twitter che hanno rivelato molti dettagli accurati sul gioco. Apprendiamo che Rockstar Games ha utilizzato ...

Zingaretti lancia 'Piazza Grande' - oltre 2000 adesioni alla kermesse per la campagna delle primarie : Si comincia sabato mattina e alle 11 ci sarà Piazza Municipio: gli amministratori per l'Italia nuova mentre nel pomeriggio partiranno i le 10 piazze tematiche: economia, ambiente, lavoro; welfare e ...

Google Assistant supporta oltre 10.000 dispositivi : La piattaforma creata da Google per la casa intelligente sta crescendo ad una velocità vertiginosa, così come confermato dagli ultimi dati diffusi L'articolo Google Assistant supporta oltre 10.000 dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Indonesia - autorità : 'oltre 1.000 dispersi dopo sisma e tsunami' : Sono oltre mille le persone ritenute ancora disperse a causa del terremoto, seguito da uno tsunami, che ha colpito la parte occidentale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha reso noto agenzia di ...

Castel di Sangro - controlli dei Carabinieri Forestali a mense e strutture di accoglienza : sanzioni di oltre 9.000 euro : Continua l'attività di controllo dei Carabinieri Forestali di Castel di Sangro nel settore agroalimentare con numerose ispezioni in strutture di accoglienza di migranti, mense, cantieri edili e ...

Tumori : al Pascale oltre 2000 pazienti trattati con immunoterapia : L’immunoterapia “è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da Tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ...

Ambiente : oltre 1000 siti inquinati da bonificare in Sardegna : Sono mille e quattro i siti inquinati censiti dalla Regione e inseriti nel Piano di bonifica delle aree contaminate della Sardegna. I contenuti sono stati illustrati a Sassari, nell’auditorium del Carmelo, dall’assessora alla Difesa dell’Ambiente, Donatella Spano, accompagnata dalla dirigente dell’assessorato, Daniela Manca, e dai tecnici e funzionari che hanno lavorato alla stesura del documento. Fra questi 1004 siti, ...

Indonesia : oltre 1200 morti per sisma - dramma per 600'000 bimbi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

oltre 60.000 presenze al Wired Next Fest Firenze 2018 : Si è conclusa ieri la terza edizione fiorentina del Wired Next Fest, il più importante Festival italiano dedicato alla cultura dell’innovazione, organizzato da Wired Italia. Sono state registrate Oltre 60.000 persone a Palazzo Vecchio, contro le 52.000 dello scorso anno. Oltre 140 gli ospiti italiani e internazionali: scienziati, politici, economisti, tecnologi, imprenditori, attori, registi, musicisti e sportivi si sono confrontati sul tema ...

"Confartigianato in rosa" : in Liguria oltre 5000 donne titolari di imprese artigiane : «Spesso divise tra casa e lavoro, le nostre artigiane rappresentano un forte traino della nostra economia, considerando anche il fatto che la maggior parte di loro sono attive nei servizi alle ...