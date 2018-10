Francesco Totti | altro che politica Con Dash per la sicurezza in casa e proteggere i

Ilary Blasi/ Francesco Totti le chiese di lasciare la tv - ma “alla fine ha vinto lei” (Verissimo) : Ilary Blasi, alle redini del Grande Fratello Vip, dimostra, ogni giorno, che può nascere anche sotto i riflettori un amore puro e sincero. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Francesco Totti dietro le quinte GF : gelato per tutti - aneddoto svelato : Francesco Totti dietro le quinte del GF Vip: “Quando prese la smart e andò a comprare il gelato per tutti…”. L’aneddoto svelato da Gabriele Parpiglia: “Stavo per piangere… Grande cuore” Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, ha svelato un succoso aneddoto su Francesco Totti. Il racconto riporta un delizioso gesto di cui il Capitano […] L'articolo Francesco Totti dietro le quinte ...

Brutto colpo per Francesco Totti. “Un danno enorme” - una vera ‘pugnalata’ : Dal rapporto con Luciano Spalletti, l’allenatore con il quale ha avuto i maggiori attriti dopo Carlos Bianchi – il tecnico argentino che a metà anni ’90 arrivò a sponsorizzarne la cessione – alla presunta notte di fuoco con Flavia Vento pochi giorni prima della nozze con Ilary Blasi. Nell’autobiografia ‘Un capitano’ scritta a quattro mani con il giornalista Paolo Condò c’è tutto Totti e il tottismo. Sul rapporto con Spalletti, non invitato alla ...

Giachetti : mio candidato a segreteria Pd? Francesco Totti : Roma – “Chi e’ il mio candidato del cuore per fare il segretario Pd? Uno ce l’ho ma ancora non sono riuscito a portarlo in politica: e’ Francesco Totti”. A parlare e’ Roberto Giachetti, deputato Pd, giunto al 14esimo giorno di sciopero della fame, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. L'articolo Giachetti: mio candidato a segreteria Pd? Francesco Totti proviene da RomaDailyNews.

Francesco Totti ecco la mia verità con Flavia Vento : Francesco Totti nel suo libro “Un Capitano”, scritto con Paolo Condò, ha spiegato per la prima volta dell’ormai celebre caso Flavia Vento «La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un eVento sulla Tuscolana” . A un passo dal matrimonio con Ilary Blasi infatti in un’intervista a “Gente” Flavia Vento aveva raccontato di aver trascorso una notte d’amore con Francesco Totti in casa sua. Totti invece spiega che i ...

Verissimo - Francesco Totti su Ilary Blasi : “l’ho fatta diventà più bella - l’amore migliora” : Ospite di Verissimo, Francesco Totti parla della sua vita privata, professionale e naturalmente del suo amore per Ilary Blasi Francesco Totti e Ilary Blasi. Il loro amore è stato “protagonista” dell’intervista che l’ex numero 10 della Roma ha rilasciato a Verissimo di Silvia Toffanin. Ecco le dichiarazioni del calciatore. Francesco Totti a Verissimo: “appena la vidi dissi al mio amico: lei diventerà mia ...

SABRINA FERILLI/ Gli elogi a Francesco Totti e a Sergio Castellitto (Che tempo che fa) : SABRINA FERILLI oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Da poco è uscito in sala il film Ricchi di fantasia, in cui recita accanto a Sergio Castellitto(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:21:00 GMT)

Francesco Totti : «Ilary? Era paffutella - l'ho fatta diventare più bella io» : Francesco Totti show a Verissimo. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. L'ex numero 10 della Roma, in occasione dell'uscita della sua biografia Un Capitano, si racconta a Silvia Toffanin a 360 gradi. ...

Francesco Totti show a Verissimo : «Il quarto figlio con Ilary Blasi? Al momento giusto la devo colpire bene...» : Francesco Totti show a Verissimo. L'ex numero 10 della Roma, in occasione dell'uscita della sua biografia Un Capitano, si racconta a Silvia Toffanin a 360 gradi. Il calcio, la famiglia, gli amici. Ma ...

Francesco Totti - in tre momenti il Capitano ha 'rischiato' di lasciare la Roma : Ieri è stato il compleanno di uno dei giocatori più forti e rappresentativi della storia del calcio italiano e mondiale: parliamo ovviamente di Francesco Totti, che in occasione del suo 42esimo compleanno, ha deciso di lanciare la sua autobiografia, scritta dal giornalista di Sky Sport Paolo Condò. Lo stesso giornalista conferma non era intenzione di Totti quella di fare un elenco di vittorie ma il fine di questo autobiografia è ..raccontare il ...

“Tutta la verità!”. Francesco Totti e Flavia Vento : come è andata veramente. La confessione (dopo anni) : Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano. come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all’interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con Flavia Vento: una storia diventata celebre ...