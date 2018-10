Francesca Piccinini annuncia il ritiro | la pallavolo italiana ‘perde’ una delle sue

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018) Dopo 26 anni di carriera nellaila fine stagione, la schiacciatrice del Novara ha deciso di dire ‘basta’ a 40 anni Un pezzo storico dellaazzurra sta per dire addio al volley., dopo 26 anni di onorata carriera, un Mondiale ed un Europeo in bacheca, ha deciso di dire addio allo sport che l’ha resa grande e tante soddisfazioni le ha regalato. Al Festival dello Sport di Trento la schiacciatrice del AGIL Volley Novara hato ila fine stagione. “Questo sarà il mio ultimo anno da giocatrice” : ha dettodavanti alla platea. Alla soglia dei suoi 40 anni (che compirà il prossimo 10 gennaio) unapallavoliste italiane più rappresentative (è la seconda per presenze in Nazionale dopo Eleonora Lo Bianco) si ritira dalle scene. In bocca al lupo a ...