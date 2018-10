Francesca Fioretti racconta per la prima volta Davide Astori | “non posso accettare la sua

calcioweb.eu

: @giul91 leggiti l'intervista a Francesca Fioretti sul Corriere della Sera... - superfranci78 : @giul91 leggiti l'intervista a Francesca Fioretti sul Corriere della Sera... - michelacervoni : Straziante. Ho letto l'intervista di @VeltroniWalter a Francesca Fioretti. Un colpo al cuore. #DA13 #Capitanopersempre - e_terranova : Bellissima intervista di ?@VeltroniWalter? a Francesca #Fioretti, la compagna di #Davide #Astori, il calciatore del… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) MORTE, moglie del capitano della Fiorentina, scomparso la nottedella partita contro l’Udinese a Udine, il 4 marzo 2018, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “il 5 Marzo io ho accompagnato mia figlia a scuola e sono andata dalla psicologa dell’infanzia. La vita con Vittoria è stata dura, non le ha concesso neanche la meraviglia dei giorni insieme cheed io abbiamo vissuto. Io so che non devo vivere il mio dolore attraverso di lei, non devo apparire triste né disperata. La sua serenità dipende dalla mia., per quanto mi possa far soffrire, non deve diventare un tabù, qualcosa da nascondere, un vuoto da non pronunciare. Lei ha capito che lui non tornerà, ma lo abbiamo collocato in un luogo immaginario in cui è felice. Ora devo cercare di fabbricare le ali con le quali Vittoria possa volare nella vita. Non ci ...