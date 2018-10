FR | auto nello Schwarzsee | morto 77enne

Torino : donna muore schiacciata nello scontro tra un camion e un’auto : La donna era alla guida della sua Peugeot che è rimasta schiacciata tra un camion della raccolta rifiuti e un'altra auto.Continua a leggere

Land Rover - una Range Rover a guida autonoma completa l'anello di Coventry : Il costruttore ha rivelato che l'autopilota installato a bordo di un prototipo di Range Rover Sport ha completato il primo giro autonomo del 'Ring Road of Coventry', un anello di strade lungo 3,6 km, ...

Perde controllo dell'auto e muore con la compagna nello schianto : Per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di strada Carmine Cervone, il 48enne di Morgex morto ieri sera insieme ad Adele Moramarco, torinese di 52 anni, in un ...

Dramma a Pisa - auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni muore nello schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Ragazzo ferito nello scontro tra auto e moto : Ragazzo ferito, incidente pochi minuti dopo le 8 a Montano Lucino. Ragazzo ferito, ambulanza in via Roma Incidente tra un'automobile e una moto in via Roma. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di ...

Fiat Chrysler : 6 milioni di veicoli prodotti nello stabilimento Sevel di Atessa - Motori e auto - : L'impianto è uno dei più flessibili al mondo in termini di livello di specializzazione e organizzazione delle prestazioni lavorative. Inoltre, ha guadagnato una medaglia d'argento nel programma ...

Goran Kuzminac è morto / Addio al cantautore che collaborò con Lucio Dalla e Antonello Venditti : È morto il cantautore Goran Kuzminac: fu supporter dei tour di grandi artisti italiani come Antonello Venditti, Lucio Dalla e Angelo Branduardi. Aveva cantato con Ron e Ivan Graziani.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Treviso - scende dall’auto e dimentica di inserire il freno a mano : la moglie a bordo muore nello schianto : Tragedia in Valdobbiadene: un uomo è sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura, che si trovava in discesa, è andata a schiantarsi contro un guard rail. La moglie, che era ancora a bordo, è morta sul colpo davanti ai suoi occhi. Sul caso indaga la Procura di Treviso.--È sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura è andata a schiantarsi contro il guard rail e la moglie, che si trovava ...

Incidente stradale a Città di Castello - due feriti nello scontro tra due auto : Incidente stradale a Città di Castello, due feriti nello scontro tra due auto. Incidente stradale a Città di Castello. E' accaduto questa sera poco dopo le 21, in zona San secondo. Due le vetture ...

Incidente in A14 - Tir contro guard-rail / Nello scontro coinvolta anche un'automobile : Incidente in A14, Tir contro guard-rail: è stata coinvolta anche una macchina. Il tutto è accaduto sull'A14 di Ancona in direzione sud, il tratto è stato chiuso al traffico.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:11:00 GMT)