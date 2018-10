Formula 1 | la FIA ha approvato il calendario per il Mondiale 2019

sport.sky

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Wolvertorch : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - infoitsport : La FIA ufficializza tutte le novità in arrivo nella prossima stagione di Formula 1 - zazoomnews : Ok Fia al progetto Formula 3 Regionale - #progetto #Formula #Regionale -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Confermati 21 gran premi e il via come da tradizione in Australia. La FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile - hasenza nessuna modifica ildi1 per ile ...