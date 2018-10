Food social | l' app per condividere esperienze gastronomiche

Debutta a Milano Food.social - l’Airbnb degli eventi enogastronomici : Un servizio interamente dedicato alla buona tavola, che al grido di “connecting people through food”, intende regalare agli appassionati di esperienze enogastronomiche una nuova piazza virtuale per incontrarsi, scoprire nuove proposte e scambiarsi i propri pareri. Si chiama food.social la piattaforma internazionale attivata per la prima volta proprio in questi giorni nella città di Milano: una startup con sede in Olanda fondata da un team ...