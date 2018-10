Finalmente l’Italia | Biraghi in gol nel recupero Gli azzurri dominano ed evitano la

Bixby in versione 2.0 potrebbe Finalmente supportare l’Italiano : Quasi tutti i clienti Samsung conosceranno l’esistenza di Bixby, che è una sorta di assistente personale all’interno degli smartphone della casa coreana. Purtroppo ad oggi ancora non è arrivato ufficialmente in italiano, nonostante le tante promesse fatte da Samsung. L’attesa potrebbe però essere finitiva, infatti i ragazzi di XDA-Developers hanno scovato un elemento interessante nelle ultime versione di Bixby presenti su ...