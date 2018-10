Figlio Ronaldo | Cristiano Jr è uno spettacolo | gol clamorosi VIDEO

Cristiano Ronaldo senza gol? Ci pensa il Figlio : poker con i pulcini : E arrivò anche la prima insufficienza italiana nella pagella di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juventus dopo tre partite di campionato è ancora a quota zero gol segnati e, nonostante nelle prime due sfide con Chievo e Lazio sia riuscito a confezionare una prestazione incoraggiante, a Parma la sua performance è scesa sotto il 6: tiri sbagliati e tocchi imprecisi. Per fortuna che a tenere alto il nome della famiglia ci ha pensato ...

Cristiano Ronaldo - il Figlio meglio del padre : poker di CR7 junior con i Pulcini : Se il campione portoghese rincorre ancora il primo gol con la Juve, il figlio ha debuttato alla grande con l'Under 9 bianconera, realizzando ben quattro reti contro il Lucento

VIDEO Il Figlio di Cristiano Ronaldo si scatena : quattro gol con la Juventus Under 9! E il papà non segna… : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare in Serie A, il fenomeno portoghese è rimasto a secco dopo le prime tre partite giocate nel nostro campionato ma a portare il sorriso in famiglia ci pensa il figlioletto che ha segnato ben quattro gol nella sua prima partita con la Under 9 della Juventus. Con il numero 7 sulle spalle, proprio come il papà, Cristiano Ronaldo Junior è stato assoluto protagonista nella vittoria per 5-1 sul Lucento. ...

Ronaldo ne segna quattro : ma è il Figlio Cristianinho : I compagni ed il mister lo chiamano Cris, ha la maglia numero 7 proprio come il papà e anche se sopra non c'è scritto Ronaldo, per tutti è chiaro che quel bambino di 8 anni sul campo del Lucento è ...

Un altro Cristiano Ronaldo per la Juventus : è il Figlio Cristianinho : Ben tre, tra cui un'insolita presenza femminile che dimostra come il mondo del pallone stia cambiando rapidamente pelle. E infatti, a soli 8 anni Cristianinho ha già un profilo Instagram . Ma a ...

La Juventus “raddoppia” : anche il Figlio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera : Non solo Cristiano Ronaldo, anche il figlio Cristianinho si allena con la Juventus, nei Pulcini dove troverà altri figli d’arte Il figlio di Cristiano Ronaldo è entrato a far parte delle giovanili della Juventus. Il padre CR7, garantisce che Cristianinho ha un talento innato, come non credergli dati i geni. Ebbene, da ieri si allena a Vinovo con i Pulcini 2010 (Under 9), accompagnato dalla splendida Georgina, compagno di squadra del ...

Anche il Figlio di Ronaldo gioca nella Juve : Due Ronaldo sono meglio di uno. E così, dopo aver piazzato il colpo del secolo con l'arrivo di CR7, la Juve ha ingaggiato Anche il primo figlio del fuoriclasse portoghese. Cristianinho si sta già ...

Cristiano Ronaldo show : “voglio la Champions! Mio Figlio sarà forte come me” : Cristiano Ronaldo a tutto tondo dalla vittoria della Champions League con la Juventus al futuro del suo Cristiano Jr Cristiano Ronaldo è il nuovo testimonial di DAZN nel mondo. Per annunciare il tutto, l’emittente ha deciso di inaugurare il sodalizio con un’intervista, nella quale CR7 parla della Champions League tanto ambita dalla Juventus, ma anche del rapporto col figlio. “voglio vincere la Champions con la Juve. Ci ...