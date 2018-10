Festival dello Sport | Guardiola | Futuro in Italia? Perché no

Il Festival dello Sport - incontro Oldani-Moser su sport e alimentazione : alimentazione e cucina di qualità, i temi affrontati con due numeri 1: Davide Oldani, chef stellato e Francesco Moser che in bici al mondo ha vinto meno soltanto di un certo Eddy Merckx e oggi è anche un produttore di ottimi vini. A moderare l'interessante chiacchierata il vice direttore della Gazzetta dello sport, Pier Bergonzi. L'...

Festival dello Sport : le tv e il calcio del futuro : "Diritti - web e pirateria" : ... sono state al centro della tavola rotonda 'Lo Sport, la tv e i new media: storia di una svolta, riflettori sul futuro', ospitata non a caso dalla Sport Tech Arena, lo spazio del Festival di Trento ...

Formula 1 - Ross Brawn al Festival dello Sport : 'Hamilton potrebbe battere i record di Schumacher' : Di questo ha parlato Ross Brawn , direttore Sportivo del progetto F1, al Festival dello Sport di Trento : "Non pensavo che lo avrei mai potuto dire, ma davvero potrebbe battere i record di Schumacher.

Festival dello Sport - la Ducati si racconta. Dall'Igna : "Orgoglioso di questi anni" : Anche la Ducati si è raccontata al Festival dello Sport. Ed è stato un racconto guardando le cose dall'alto, cercando di ripercorrere non solo questa stagione esaltante eppure destinata a finire diversamente da quel che si sperava, ma andando anche a ...

A Trento si parla di Luna Rossa e sostenibilità : Con Bertelli - Marenzi e Benetton Jr la moda è al Festival dello Sport : Benetton jr e Marenzi terranno banco domani, intervenendo al dibattito su Sport e sostenibilità e insieme ad altri impreditori affronteranno il tema della sostenibilità nello Sport attraverso l'uso ...

Festival dello Sport - da Agostini al Triplete dell'Inter : l a grande abbuffata : Innanzitutto entrerà in campo il mondo del calcio. Prima col presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, il presidente dell'Eca e della Juventus, Andrea Agnelli, e il presidente di Rcs MediaGroup e del ...

Eurosport al Festival dello Sport a Trento : veniteci a trovare! : Organizzato da La Gazzetta dello Sport e la Regione Trentino, con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico, Il Festival dello Sport metterà in scena più di 100 eventi che si ...

Festival dello Sport - i caschi di Valentino danno spettacolo : immagini e storie - Così come speciale è quello tra Valentino e tantissimi altri piloti con Gigi Soldano, il fotografo che dal 1984 racconta, anche sulla Gazzetta dello Sport, storie di corsa ...

Festival dello Sport al via : "Lavoriamo per creare gli Stati Generali dello Sport" : ... che fa di Trento da oggi a domenica la Capitale dello Sport: circa 150 ospiti in più di 100 eventi, tutti gratuiti, tra i dibattiti e gli incontri, tavole rotonde e spettacoli, nelle sale e nei ...

Festival dello Sport : si accendono le stelle : ... farà diventare Trento l'ombelico del mondo Sportivo, crocevia di dibattiti e interviste, forum, esibizioni e camp dimostrativi aperti a tutti, e poi mostre, spettacoli, con la cornice di eventi ...

Festival dello Sport al via : campioni in piazza - una festa per tutti : Quasi 130 eventi, 4 giorni di dibattiti, presentazioni, spettacoli mescolati a tanto Sport attivo. Sarà una dolce invasione per le strade, le piazze e i teatri della splendida città che fu la culla ...

Festival dello Sport - l'Inter del Triplete si riunisce a Trento : tutti gli ospiti : ... alle 17.30, tanti protagonisti di quell'incredibile pagina nerazzurra si ritroveranno presso l'Auditorium Santa Chiara, in via S.Croce 67: sul palco, con il giornalista de La Gazzetta dello Sport ...

Dal Festival dello Sport una riflessione strategica su sport e innovazione : Il Festival dello sport ci impone una riflessione generale su sport e innovazione. 100 eventi e 150 protagonisti e leader dello sport italiano ed internazionale ci faranno riflettere su queste tematiche.Ma la riflessione strategica su sport ed innovazione può solo partire dal Sistema Trentino ma deve allargarsi al Sistema Italia (il dibattito e la candidatura per le Olimpiadi 2026 sono formativi, soprattutto mentre il CIO e i Giochi ...

comune di trento * Festival dello sport : i provvedimenti viabilistici e le modifiche al trasporto pubblico - : ... ' i veicoli utilizzati per operazioni di pronto soccorso anche se non in svolgimento delle proprie funzioni operative; ' i veicoli del Comitato organizzatore de "Il Festival dello sport" muniti di ...