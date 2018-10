Festival dell’Innovazione e della Scienza 2018 | tra gioco | sport e medicina | la

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Da sei anni Settimo Torinese si trasforma per oltre una settimana nella capitale italianadivulgazione scientifica grazie al. L’edizionedal 14 al 21 ottobre ha come titolo “Pensa alla salute” con numerosi testimonial d’eccezione. Tra essi spiccano campioni dellocome Margherita Granbassi, Marc Genè, Giuseppe Poeta e Marco Dolfin nella doppia veste di atleta paralimpico e medico, grandi innovatori come Gunter Pauli (Blue Economy) e Marco Attisani (Watly), accademici come Alessandro Vercelli, Marco Vincenti, Claudio Marazzini, Elena Dogliotti, Eros Pasero, Francesco Botrè e Diego Garbossa. Non mancano le buone abitudini e le innovazioni a tavola con il food mentor Marco Bianchi, chef come Simone Salvini, Valeria Mosca e la campionessa del Mondo di pasticceria Silvia Federica Boldetti. L’esibizione di Irene Grandi chiude il ricco ...