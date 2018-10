“Fenomeni estremi” Meteo | allarme su tutta la Penisola Cosa ci aspetta

caffeinamagazine

(Di domenica 14 ottobre 2018), l’Italia si prepara a una settimana di maltempo. Un nuovo ciclone mediterraneo è in arrivo e nei prossimi giorni porterà con sé piogge intense, soprattutto, nelle regioni meridionali. Previste precipitazioni nel weekend sulla Sicilia e sulla Calabria, aree dove, scrive ‘il.it’, con possibile pericolo alluvioni fino a venerdì. Per oggi, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioniavverse con probabili criticità idrogeologiche e idrauliche. Allerta arancione su gran parte della Sicilia e sui versanti ionico centro-meridionale e tirrenico meridionale della Calabria con temporali, forti raffiche di vento e grandine. Sul resto del Paese andrà meglio, salvo per isolati fenomeni piovaschi sulla Sardegna orientale e sui monti tra Lazio, Abruzzo e Molise.Con il procedere della ...