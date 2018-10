Federica Pellegrini | ' Continuo fino alle Olimpiadi del 2020'

Nuoto - Federica Pellegrini va avanti e punta Tokyo 2020 : Il futuro si chiama famiglia, 'l'incontro con l'uomo della mia vita', ma prima di tutto questo 'voglio fare il giro del mondo. Mi piacerebbe prendermi un anno di tempo per girarlo come si deve, non ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Pronta per la quinta Olimpiade. Il record preferito? Quello sui 200. Pechino il top della carriera” : Federica Pellegrini ha affrontato una stagione spensierata, impegnandosi nella velocità dopo aver a sorpresa conquistato il titolo iridato sui 200 metri stile libero. La Campionessa del Mondo sta già guardando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche se al momento non sappiamo su quale distanza gareggerà e oggi si è presentata al Festival dello Sport a Trento dove era una delle ospiti più importante della giornata conclusiva. La Divina ha parlato del ...

Nuoto - Federica Pellegrini guida il gruppo azzurro in raduno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre : Dal 14 ottobre, Federica Pellegrini e altri nuotatori azzurri saranno a Livigno per tre settimane di lavoro Ritiro in altura per un gruppo di azzurri che saranno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre, in preparazione dei meeting in vasca corta che apriranno la stagione che culminerà con i mondiali di Hangzhou da 6 all’11 dicembre. Sono convocati: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia ...

Federica Pellegrini : un nuovo amore nella vita della campionessa : ... da qualche tempo Federica da qualche tempo ha messo un piede anche nel mondo dello spettacolo. Se in una puntata del Saturday Night inscenava una simpatica gag dove si mostrava in cerca di un lavoro ...

Federica Pellegrini - notte insonne per amore : il dolce post : La campionessa di nuoto ha preso da pochi giorni un bulldog francese che le sta dando parecchio da fare

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : la lista degli atleti già qualificati. Butini inserisce anche Federica Pellegrini : Dall’11 al 16 dicembre l’evento clou per il Nuoto, a chiosa del 2018, saranno i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e l’Italia inizia a scaldare i motori. Sono stati pubblicati dalla FIN, infatti, i criteri di selezione alla rassegna iridata asiatica, precisando che la scadenza per ottenere il tempo limite è fissata entro il 18 novembre. Un anticipo che ha portato ad effettuare delle integrazioni da parte del direttore ...

La rivincita di Federica Pellegrini : "Divina" in passerella : E divina lo era davvero, semplice e disinvolta con il bellissimo fisico scolpito dagli anni di sport in evidenza. Sui social, dove l'atleta ha postato la foto, i fan l'hanno sommersa di complimenti. ...

La rivincita di Federica Pellegrini : “Divina” in passerella : La rivincita di Federica Pellegrini. La statuaria nuotatrice ha sfilato alla recente Milano Fashion Week per “Raffaela D’Angelo” brand di intimo e beachwear che già in passato l’aveva voluta come testimonial. Fede ha sfilato in passerella con un bellissimo costume intero di lurex, con sopra ricamato il suo soprannome: “Divina“. E divina lo era davvero, semplice e disinvolta con il bellissimo fisico scolpito ...

Federica Pellegrini alla Milano Fashion Week - la nuotatrice in passerella [FOTO E VIDEO] : Federica Pellegrini alla Milano Fashion Week 2018, la nuotatrice azzurra nei panni di modella per Raffaela D’Angelo Federica Pellegrini, dopo essere stata ospite della sfilata Emporio Armani alla Milano Fashion Week insieme a Flavia Pennetta (VEDI QUI), ha presenziato nelle vesti di modella all’evento di Raffaela D’Angelo. Non è la prima volta che l’azzurra sfila per il brand di luxury beachwear, abbigliamento ed ...

Federica Pellegrini - sfilata 'Divina' sulla passerella alla Milano Fashion Week. VIDEO : Una sfilata con costume personalizzato. alla Fashion Week di Milano protagonista in passerella Federica Pellegrini . La leggenda del nuoto azzurro ha sfilato con un costume a lei dedicato con ricamata ...

Flirt con Alberto Tomba? Federica Pellegrini rompe il silenzio : "Non stiamo insieme", spiega la campionessa di nuoto, che ad agosto era stata avvistata insieme allo sciatore