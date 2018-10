Falso allarme bomba in centro Firenze

Falso allarme attentato al Global Citizen Festival 2018 - video del panico ed esibizioni di Shawn Mendes e John Legend : Un Falso allarme attentato al Global Citizen Festival 2018 di sabato notte a Central Park a New York ha causato la fuga improvvisa di migliaia di partecipanti al concerto: la folla ha iniziato a correre fuori dal parco quando ha pensato di aver udito degli spari tra la platea, ma il Dipartimento di Polizia locale ha confermato che il tonfo era in realtà dovuto al crollo di una barriera vicino al palco e che non vi sono stati spari. Nessun ...

Lago d’Idro - schianto e richiesta d’aiuto : mezzi sul posto - Falso allarme/ Testimoni attendibili ma è giallo : schianto e richiesta d’aiuto: mezzi sul posto, falso allarme. E' giallo su quanto accaduto sul Lago d'Idro nella mattinata di ieri, nessuna tragedia annunciata.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 20:18:00 GMT)

Falso allarme bomba a Reggio - telefonata anonima crea apprensione : allarme bomba poi rientrato a Reggio Calabria dopo che una telefonata anonima, giunta al centralino dei carabinieri, aveva segnalato la presenza di una bomba nella filiale cittadina della Bnl-Paribas. ...

Francia - aereo da Algeria : Falso allarme il caso di colera : Si è rivelato un falso allarme il sospetto caso di colera a bordo del volo per Perpignano proveniente dall’Algeria. Il bimbo di 8 anni è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno concluso che non si trattava di colera, ha riferito CNews. A scopo precauzionale, le circa 150 persone bordo del volo erano state trattenute all’interno dell’aeroporto. L'articolo Francia, aereo da Algeria: falso allarme il caso di colera ...

Falso allarme bomba a Palermo : in via Liberta' : Falso allarme bomba a Palermo. Un pacco sospetto e' stato segnalato dai passanti in via Liberta' a Palermo. Sul posto gli artificieri.

Milano : Falso allarme bomba in ditta trasporti - due operai denunciati : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Una telefonata, l'annuncio della presenza di un ordigno esplosivo all'interno del deposito e subito è scattato l'allarme bomba in una cooperativa di facchinaggio di Milano, che opera per la Dhl. Sul posto, immediatamente, sono intervenuti i carabinieri con squadre di ar

Grecia : atterraggio d’emergenza per aereo a Creta - Falso allarme bomba : Un aereo della compagnia Condor, in volo fra Hurghada, in Egitto, e Dussdeldorf, Germania, è stato costretto ieri sera a un atterraggio di emergenza a Creta, scortato da un caccia militare greco: un falso allarme, creato da un biglietto affisso sulla porta del bagno con la scritta “bomba”, a creare il panico a bordo di un volo. I 273 passeggeri hanno potuto lasciare il velivolo senza problemi e pernottare in albergo, secondo la ...