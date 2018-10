FACEBOOK E LA PRIVACY | LE FOTO CIRCOLANO IN RETE Video | chiunque può accedere ai nostri

FACEBOOK e la privacy - le foto circolano in rete/ Video - Giulio Golia atterrito : "Non posto più" (Le Iene) : Facebook e la privacy, le foto circolano in rete. Video, inchiesta di Matteo Viviani de Le Iene: coinvolto un Giulio Golia atterrito, "Non posto più".(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:21:00 GMT)

WhatsApp - privacy a rischio con le pubblicità : FACEBOOK potrebbe leggere le chat : Il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, negli ultimi tempi, si è notevolmente incrementato, puntando sia al lancio di nuove funzioni, sia all'introduzione di aggiornamenti in grado di garantire la privacy degli utenti [VIDEO]. Tra i fattori di maggiore rischio che la chat di messaggistica istantanea ha provveduto a contrastare, ci sono soprattutto le fake news, ovvero dei link che invitano le persone a cliccare ma che, in realta', sono degli ...

Attacco FACEBOOK - Zuckerberg rischia una multa da 1 - 63 miliardi. E Berners-Lee lancia una piattaforma per la privacy : Facebook rischia una multa pari al 4% del proprio fatturato, vale a dire a 1,63 miliardi di dollari. Il social network è finito nel mirino della commissione irlandese per la protezione dei dati, che è il principale regolatore della privacy in Europa, a seguito dell’Attacco che venerdì 28 settembre ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. L’autorità di Dublino ha chiesto informazioni ...

FACEBOOK - l’esperto : “La falla si poteva evitare - si tuteli la privacy” : “L’attacco hacker a Facebook è preoccupante. Si tratta di una problematica non di grande sofisticatezza e la falla si poteva evitare. Dopo il caso Cambridge Analytica, Facebook da’ l’idea di non gestire la privacy degli utenti”: è questo il parere di Gabriele Faggioli, responsabile dell’Osservatorio Information Security del Politecnico di Milano e presidente del Clusit, sulla cyber aggressione alla ...

FACEBOOK hackerato. Al via indagine federale. Warner : 'Congresso intervenga per proteggere privacy' : Molto duro il commento del commissario della Commissione federale sul commercio, Rohit Chopra: "Questi fatti non solo violano la nostra privacy, ma sono un rischio per la nostra economia e la ...

Il fondatore di Whatsapp lascia FACEBOOK : "Ho venduto la privacy dei miei utenti" : ... cofondatore di Whatsapp, è miliardario dal 2014, quando Zuckerberg comprò il sistema di messaggistica più famoso del mondo. Dieci mesi fa ha deciso di mollare Facebook per dedicarsi alle ...

“Ho venduto la privacy dei miei utenti a FACEBOOK” - l’amaro sfogo del co-fondatore di WhatsApp : Vendere l’anima al diavolo. Pentirsene e restarne mentalmente prigionieri, consapevole che tradire i propri valori abbia significato diventare ricco. La storia di Brian Acton, co-fondatore di WhatsApp, è singolare e non semplice da inquadrare. Perché è una storia di ambizioni e soldi, che parte da una passione e passa da Facebook: per la precisione dagli oltre 20 miliardi di dollari che Mark Zuckerberg mise sul tavolo nel 2014 per accaparrarsi ...

Instagram - i co-fondatori lasciano la società e FACEBOOK/ Ultime notizie : delusi dalla gestione della privacy : Instagram, i co-fondatori lasciano la società e Facebook. Ultime notizie, frizioni con Zuckerberg? Kevin Systrom e Mike Krieger hanno detto addio nelle scorse ore(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:45:00 GMT)

Contrasti sulla privacy - FACEBOOK rimuove un'app dallo Store di Apple : Una spaccatura emersa già chiaramente con il caso di Cambridge Analytica, una vera tempesta per Facebook che ne è rimasta inizialmente travolta finendo nel mirino delle autorità di tutto il mondo. Lo ...

Onavo (app di FACEBOOK) rimossa dall’App Store per violazione della privacy : Facebook ha rimosso Onavo Protect VPN dall’App Store dopo la segnalazione da parte di Apple che ne ha constatato la violazione delle norme sulla privacy. Il social network ha sospeso altre 400 app per dubbi sull’utilizzo dei dati degli utenti e bandito myPersonality. Facebook ha sospeso oltre 400 Se non fosse estate si potrebbe parlare di pulizie di primavera per il social blu di Mark Zuckerberg che ancora una volta si trova a dover ...

Onavo (app di FACEBOOK) rimossa dall’App Store per violazione della privacy : Facebook ha rimosso Onavo Protect VPN dall’App Store dopo la segnalazione da parte di Apple che ne ha constatato la violazione delle norme sulla privacy. Il social network ha sospeso altre 400 app per dubbi sull’utilizzo dei dati degli utenti e bandito myPersonality. Facebook ha sospeso oltre 400 Se non fosse estate si potrebbe parlare di pulizie di primavera per il social blu di Mark Zuckerberg che ancora una volta si trova a dover ...

Privacy - Apple spinge FACEBOOK a rimuove la VPN Onavo dall’App Store : Il servizio Virtual Private Network (VPN) Onavo Protect, acquistato da Facebook nel 2014 per 200 milioni di dollari, non figura più tra le applicazioni disponibili sull’App Store perché Apple ha ritenuto che violasse le politiche di raccolta di dati. Così le grandi pulizie che Facebook sta attuando in questi ultimi mesi non si limitano a ciò che accade all’interno del quartiere generale di Menlo Park. Onavo Protect tende infatti, tra le altre ...