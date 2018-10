Facchetti e l’UNVS per un mitico evento sportivo

calcioweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Ennesimo successo per Gianfelice, figlio di Giacinto Magno, come lo definì Gianni Brera. Iscritto UNVS, l’attore ha recentemente presentato anche a Trento la sua piece teatrale che rievoca, sotto i bombardamenti, il leggendario successo della squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia. Il team ligure realizzò infatti la grande impresa di vincere il campionato di guerra 1943-44 battendo il leggendario Grande Torino di Vittorio Pozzo e Valentino Mazzola. “Eravamo quasi in cielo”, il titolo dello spettacolo, che sta conquistando consensi in ogni parte d’Italia.L'articoloe l’UNVS per unCalcioWeb.