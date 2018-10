Fabio Fazio | qui si mette male La sberla di Salvini | perché ora trema davvero

Salvini : "Contro di noi gente che non ha fatto una mazza per 20 anni". E poi attacca Fabio Fazio : "Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c'è un Tg, non c'è una radio, non c'è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo". Matteo ...

Di Maio da Barbara d'Urso contro Fabio Fazio/ “Più libertà in tv Berlusconi che non da giornalisti snob Rai” : Luigi Di Maio a Domenica Live "contro" Fabio Fazio: "più libertà da Barbara d'Urso che non dai giornalisti snob". Attacca la Rai e ‘difende’ la tv di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Matteo Salvini attacca Fabio Fazio : "Lavoreremo affinché prenda meno denaro pubblico" : In occasione del tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali del 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana (Trento) ha lanciato un attacco al sistema dell'informazione: Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo. Successivamente il ...

Salvini : “Tutti contro di noi : giornali - tg - radio - gente che non ha fatto una mazza per 20 anni”. E attacca Fabio Fazio : “Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo“. E’ il duro attacco pronunciato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un incontro pubblico a Borgo Valsugana, una delle tappe del suo tour in Trentino Alto Adige, in vista delle prossime elezioni provinciali del ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa beneficenza a Carlo Cottarelli : le cifre dell'ultimo scandalo Rai : Il professor Carlo Cottarelli era universalmente stimato prima che la politica decidesse di occuparsi di lui, guastandone l'immagine per prevedibile conseguenza. Ha lavorato per Bankitalia, l'Eni, il ...

La Rai paga 6500 euro per ogni puntata di Mr "Spending review" Carlo Cottarelli da Fabio Fazio : Per ogni puntata 6500 euro. A tanto ammonta il costo per la Rai per Carlo Cottarelli nella sua nuova veste di commentatore economico a Che Tempo che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Lo rivelano il Giornale e La Verità, che raccontano quanto costa al servizio pubblico televisivo ogni intervento dell'ex Commissario alla revisione della spesa. Scrive Il Giornale:Nel contratto di appalto tra Rai e Officina, la ...

Mr "Spending review" Carlo Cottarelli guadagna 6500 euro per ogni ospitata da Fabio Fazio : Per ogni puntata 6500 euro. A tanto ammonta il compenso per Carlo Cottarelli nella sua nuova veste di commentatore economico a Che Tempo che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Lo rivelano il Giornale e La Verità, che raccontano come l'ex Commissario alla revisione della spesa pubblica riceva un compenso attraverso un pagamento tra due società. Scrive Il Giornale:Nel contratto di appalto tra Rai e Officina, la ...

Fabio Fazio svela quanti soldi paga la Rai a Carlo Cottarelli - a puntata : Fabio Fazio svela quanti soldi paga la Rai a Carlo Cottarelli, a puntata La Rai ha svelato quanti soldi paga Carlo Cottarelli per le sue ospitate fisse da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raiuno: 6.500 euro a puntata, compenso che verrebbe girato all’università Cattolica dove il direttore dell’Osservatorio sui conti è docente. “La Rai – è la risposta dell’azienda al senatore di Forza Italia Maurizio ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio stravince ma... Il clamoroso sospetto su Mediaset : l'aiutino a Raiuno : L'ombra dell'aiutino su Fabio Fazio . Analizzando i dati di ascolto di Che tempo che fa su Raiuno , 3,6 milioni di telespettatori e 15,5% di share , , Italia Oggi nota la 'mancanza di una contro-...

Che tempo che fa - Pietrangelo Buttafuoco demolisce Fabio Fazio : 'L'arte della vaselina' : 'Gli ospiti illustri di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai stanno a dimostrare - messi in fila - quanto la sappia lunga il mite conduttore , uomo buono come nessuno al mondo, nell' arte della vaselina '. Non usa mezzi termini Pietrangelo Buttafuoco che su Il tempo stronca Fazio: 'Già l'elenco dice tutto', scrive: Carlo Cottarelli, l'agente dei vip Beppe Caschetto, ...

Che tempo che fa - interrogazione in vigilanza contro Fabio Fazio. FdI : perché c'è Cottarelli? : È ricominciato Che tempo che fa e, puntuale come ogni anno, è ricominciato il bombardamento politico contro Fabio Fazio . Ad attaccare in primis Matteo Salvini , che ha confermato che nel suo studio ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio/ “Ha uno stipendio troppo alto - non vado a Che tempo che fa” : Matteo Salvini contro Fabio Fazio: “Ha uno stipendio troppo alto, non vado a Che tempo che fa”. Nuovo attacco del ministro dell'Interno e leader della lega al conduttore(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Che tempo che fa 2018/ Video - Fabio Fazio vince la gara degli ascolti - ma Salvini lo affossa : A Che tempo che fa si parla di economia e vaccini. Tra gli ospiti ci sono Carlo Cottarelli e Roberto Burioni, oltre a don Gino Rigoldi per la pagina migranti.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Che fuori tempo che fa - la 'padellata' di Fabio Fazio : hai capito chi porta in studio? Proprio lui... : Stasera - lunedì 8 ottobre - alle 23:30 su Rai1 al tavolo di Che fuori tempo che fa , oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, saranno ospiti: Geppi Cucciari, che il 31 ottobre ...