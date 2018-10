F3 – Mick Schumacher trionfa a Hockenheim | le prime parole da campione | “orgoglioso del

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018)dopo la vittoria del titolo europeo di F3 ha palesato tutto il suo entusiasmo ai giornalisti: ledacontinentale del figlio di Michaeleuropeo di F3 e non è una suggestione. Il figlio di Michael, a soli 19 anni, ha conquistato uno dei pochi titoli che a suo padre manca in bacheca facendo emozionare proprio tutti. Ieri adla festa che ha incoronatoJunior a campionato non ancora finito. “Finalmente– ha dettonon appena conclusi i festeggiamenti del podio – non vedevo l’ora, mi sento così bene. Una dedica a qualcuno? A tutti coloro che lo hanno reso possibile e mi sono stati vicino. Ho la squadra alle spalle, mi hanno detto di pensare al lavoro da fare e questo mi ha tranquillizzato”. Sul pesante cognome che porta, poi il giovane pilota ha ammesso: ...