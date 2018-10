F1 | Sebastian Vettel suggerisce | “Migliorare nelle qualifiche per avere prestazioni

F1 - Briatore distrugge Vettel e la Ferrari : “qualcuno spieghi a Sebastian che le gare durano 50 giri” : Il manager italiano non ha avuto remore a scagliarsi contro Vettel e la Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sul Mondiale in corso di svolgimento Un Mondiale gettato alle ortiche, per colpa di errori e sbagli di strategia. Sebastian Vettel e la Ferrari non sono riusciti a tenere testa alla Mercedes, apparsa più cinica nella seconda parte di stagione, dove il britannico ha ingranato le marce alte rifilando un pesantissimo gap in ...

Hamilton difende Vettel e bacchetta i media : 'Ora basta - Sebastian merita rispetto' : Come un prode cavaliere, in un duello leale in cui il vincitore omaggia lo sconfitto. Oppure, più semplicemente, il rispetto di un campione verso un collega che ha commesso un errore, ma non per questo merita di essere messo in maniera feroce sul banco degli imputati di un tribunale d'inquisizione. Lewis Hamilton ha quasi vinto il suo quinto titolo Mondiale di Formula 1 e, per quanto ci si sforzi ad essere magnanimi con Sebastian Vettel, ...

F1 - Mondiale 2018 - Lewis Hamilton difende Sebastian Vettel : “I media dovrebbero mostrare più rispetto per lui” : Se ne son dette e scritte tante su Sebastian Vettel, sul Mondiale che sta svanendo, sui problemi della Ferrari, sulla supposta fragilità emotiva del quattro volte campione del mondo. Eppure qualcuno pensa che, semplicemente, ci sia nell’ingiusto in quella che sta diventando una corsa a chi la spara più pesante sul pilota della Rossa. Non è un qualcuno qualsiasi: è Lewis Hamilton, che pur dall’alto dei suoi 67 punti di vantaggio non ...

Gp Suzuka - domina Lewis Hamilton : è a un passo dal mondiale. Ferrari - altro disastro per Sebastian Vettel : È Lewis Hamilton a vincere il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Mercedes, al suo nono successo stagionale, precede il compagno di squadra Valtteri Bottas . Sul podio al terzo ...

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Era il posto giusto per sorpassare Verstappen. Clima in Ferrari? Difficile con questi risultati” : Sebastian Vettel ha ormai alzato bandiera bianca e ha praticamente dovuto dire addio al sogno di agguantare il titolo iridato. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1: ora è a 67 punti di distacco da Lewis Hamilton quando mancano appena quattro gare al termine della stagione. Tutta l’amarezza traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton lanciato verso il titolo - 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno dopo la schiacciante vittoria ottenuta nel GP del Giappone 2018. Il britannico della Mercedes ha ora 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è limitato a un modesto sesto posto e ormai ha alzato bandiera bianca quando mancano quattro gare al termine della stagione. Valtteri Bottas ha preso un vantaggio discreto nei confronti di Kimi ...

F1 - GP Giappone 2018 : Esteban Ocon penalizzato - Sebastian Vettel partirà in ottava posizione : Sebastian Vettel scatterà dall’ottava posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha guadagnato una piazza sulla griglia di partenza rispetto al risultato ottenuto in qualifica grazie alla penalità inflitta a Esteban Ocon. Il pilota della Force India, infatti, non ha eseguito le procedure corrette in caso di esposizione di bandiere rosse durante le prove libere 3 (nello specifico erano dovute ...

Sebastian Vettel - GP Giappone F1 2018 : “Abbiamo fatto la figura degli idioti” : Qualifiche da dimenticare per la Ferrari nel GP del Giappone 2018 di F1. A Suzuka la scuderia di Maranello è andata in confusione a causa della pioggia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati infatti gli unici a montare le gomme intermedie all’inizio della Q3: la pista ancora asciutta, tuttavia, ha sin da subito messo in risalto una scelta decisamente sbagliata. Quando poi i piloti del Cavallino Rampante sono poi rientrati ai box per ...

F1 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Lewis Hamilton il migliore - Sebastian Vettel lo insegue da vicino : Lewis Hamilton si conferma il migliore a Suzuka (Giappone), nel corso dell’ultimo turno delle prove libere del 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, in una sessione condizionata per qualche minuto dalla pioggia, ha siglato il miglior crono (1’29″599) precedendo la coppia Ferrari Sebastian Vettel (1’29″715)/Kimi Raikkonen (1’30″054). Un Hamilton strepitoso nel primo ...

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Sono soddisfatto - venerdì tranquillo. Lottare per la pole? Con questa Mercedes…” : Sebastian Vettel ha faticato nella prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stentato in entrambi i turni cronometrati, il tedesco ha pagato addirittura otto decimi di distacco da Lewis Hamilton nella seconda sessione palesando delle difficoltà importanti, in linea con quanto è già successo negli ultimi appuntamenti. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito ancora una volta allo show del ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Lewis Hamilton il più veloce - Sebastian Vettel terzo : Lewis Hamilton è stato letteralmente strepitoso nel venerdì delle prove libere valide per il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è stato semplicemente strepitoso in entrambe le sessioni e ha firmato il miglior tempo in 1:28.217, rifilando ben quattro decimi di distacco al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Sebastian Vettel ha faticato con la sua Ferrari e si è fermato ad addirittura 8 decimi dal suo grande ...

Sebastian Vettel - GP Giappone 2018 : “Ferrari sempre in alto. Strategia? Le banane di Mario Kart. Sulla sfida con Hamilton…” : Sebastian Vettel conserva sempre un buon morale nonostante l’ampio distacco da Lewis Hamilton in classifica generale. Il pilota della Ferrari è attardato di ben 50 punti dal britannico della Mercedes e la rimonta sembra davvero impossibile soprattutto considerando come sono andate le ultime gare ma il tedesco non si arrende come ha ribadito nella conferenza stampa che precede il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 in programma ...

F1 - GP Giappone 2018 : Sebastian Vettel e Ferrari in cerca della resurrezione a Suzuka. Serve un miracolo? : Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...