F1 | Mondiale 2018 Ferrari e l’atavico problema dello sviluppo 2018 come il 2017 | finale

Petrolio : OPEC taglia stime crescita domanda Mondiale per 2018 e 2019 : La produzione di greggio è aumentata di 132.000 barili al giorno lo scorso mese arrivando a quota 32,76 milioni di barili al giorno.

Giro di Lombardia 2018 : Vincenzo Nibali sogna il tris. Condizione migliore rispetto al Mondiale - lo Squalo ci crede : Vincenzo Nibali ci crede, il sogno di conquistare il terzo Giro di Lombardia in carriera è possibile. Il 33enne siciliano dopo essersi imposto in solitaria sia nel 2015, che nel 2017, proverà a ripetersi in questa 112ma edizione e chiudere così con una grande vittoria una stagione molto sfortunata. Nelle ultime corse disputate lo Squalo ha dato segnali positivi, dimostrando una Condizione migliore rispetto al Mondiale. Al Giro dell’Emilia ...

Sbk – I piloti Ducati pronti al debutto in Argentina per il penultimo round del Mondiale 2018 : Il team Aruba.it Racing – Ducati pronto al debutto in Argentina per il penultimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018 Archiviato con un podio l’ultimo appuntamento europeo a Magny Cours, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi in Argentina per il dodicesimo e penultimo round della stagione, in scena sul nuovo circuito di San Juan – Villicum. Il tracciato, situato nel centro-ovest del paese non lontano dal ...

F1 - Mondiale 2018 : la FIA smentisce che il calo di potenza della Ferrari dipenda dal doppio sensore : Il cambio di passo della Mercedes nel confronto iridato con la Ferrari in Formula Uno è stato devastante nelle ultime sette gare. Un parziale di 6-1 in favore delle Frecce d’Argento, firmato dal “Bomber” Lewis Hamilton, che ha chiaramente indirizzato l’iride sulla strada di Brackley per la quinta volta consecutiva. Un differenziale lievitato di gara in gara che ha portato tanti degli addetti ai lavori ad interrogarsi ...

F1 - Mondiale 2018 - Lewis Hamilton difende Sebastian Vettel : “I media dovrebbero mostrare più rispetto per lui” : Se ne son dette e scritte tante su Sebastian Vettel, sul Mondiale che sta svanendo, sui problemi della Ferrari, sulla supposta fragilità emotiva del quattro volte campione del mondo. Eppure qualcuno pensa che, semplicemente, ci sia nell’ingiusto in quella che sta diventando una corsa a chi la spara più pesante sul pilota della Rossa. Non è un qualcuno qualsiasi: è Lewis Hamilton, che pur dall’alto dei suoi 67 punti di vantaggio non ...

Moto2 - Mondiale 2018 : Francesco Bagnaia non si ferma più e si avvicina al titolo - Oliveira si arrende? : L’immagine di Luca Marini che, dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio di Thailandia 2018 della Moto2, raggiunge il suo compagno Francesco “Pecco” Bagnaia, che aveva appena vinto la gara, per comunicargli che era giunto secondo e, di conseguenza, aveva relegato in terza posizione Miguel Oliveira, rivale proprio di Bagnaia, rimarrà nella storia del MotoMondiale. L’esplosione di gioia susseguente da parte del pilota ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : un dolorante Martin approfitta della caduta di Bezzecchi per allungare a +26 nel Mondiale - Di Giannantonio torna in corsa per il titolo : La domenica del GP di Thailandia della Moto3 ha regalato mille emozioni e colpi di scena fino all’ultimo giro, addirittura sino all’ultima curva. L’Italia festeggia il podio interamente azzurro formato da Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta e Dennis Foggia (partito 25° in griglia), ma l’immagine finale di un Enea Bastianini che stende Marco Bezzecchi all’ultima curva nel tentativo di andare sul podio rischia ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - quanti errori! Team - piloti e sviluppo inefficaci e titolo sfumato : Come si suol dire: “Ormai manca solo la matematica“. Sì perché Lewis Hamilton è ormai prossimo a vincere il titolo iridato di F1 2018, il suo quinto in carriera, dopo l’ennesimo trionfo di Suzuka in Giappone. La nona vittoria stagionale (la n.71 in carriera), dopo l’ottantesima pole nel Circus, scolpisce ormai nella pietra l’esito di questo Mondiale a quattro gare dal termine. Il vantaggio di Hamilton sul Ferrarista ...

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale - Nibali ci prova - attenzione a Pinot : Domani prenderà il via la 98ma edizione della Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. Si partirà dalla Città di Saronno per arrivare su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la salita del Montello, crocevia della corsa. Ancora non siamo a conoscenza della startlist ufficiale ma possiamo immaginare la grande quantità di campioni che vi parteciperà. Difficile stabilire dei favoriti, ma sicuramente un ciclista come Alejandro ...

F1 - Mondiale 2018 : con Lewis Hamilton vicino al titolo - cosa rimane alla Ferrari in questo finale di stagione? : Dopo quanto visto nel back-to-back tra Sochi e Suzuka appare ormai chiaro che il Mondiale è già ampiamente nelle mani di Lewis Hamilton e la Mercedes sta per mettere i puntini sulle “i” anche per quanto riguarda il costruttori. La Ferrari torna dal Sol Levante con il morale a terra, le ossa rotte e la sensazione di essersi persa, come un anno fa, proprio sul più bello. Troppo facile, in questo momento, abbandonare la nave che ...

Rally Galles 2018 : Sebastien Ogier non sbaglia e va a riaprire il Mondiale con 7 punti di distacco da Neuville : Il Rally del Galles 2018 va al campione del mondo in carica Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, dopo essere volato al comando nella giornata di ieri dopo i guai di Ott Tanak, oggi ha gestito con grande sapienza il percorso, rispondendo all’attacco di Jari-Matti Latvala, ed andando a cogliere un successo globale di importanza indicibile. A questo punto, con due sole prove da disputare (Spagna e Australia) Ogier si riporta a sole 7 lunghezze ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez vola verso il titolo iridato - 77 punti di vantaggio su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez ha ormai ipotecato il Mondiale MotoGP 2018: lo spagnolo della Honda ha 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 mentre Valentino Rossi rimane in terza posizione con 26 punti di vantaggio sul compagno di squadra Maverick Vinales. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti MotoGP. Classifica Mondiale piloti MotoGP: # PILOTA punti 1. Marc Marquez 271 2. Andrea ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes vola verso la vittoria - +78 sulla Ferrari : La Mercedes ha ormai ipotecato la vittoria del Mondiale costruttori F1. Le Frecce d’Argento, dopo la doppietta conquistata in Giappone, hanno 78 punti di vantaggio sulle Ferrari che ormai hanno alzato bandiera bianca. Di seguito la Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Mercedes 538 2. Ferrari 460 3. Red ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton lanciato verso il titolo - 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno dopo la schiacciante vittoria ottenuta nel GP del Giappone 2018. Il britannico della Mercedes ha ora 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è limitato a un modesto sesto posto e ormai ha alzato bandiera bianca quando mancano quattro gare al termine della stagione. Valtteri Bottas ha preso un vantaggio discreto nei confronti di Kimi ...