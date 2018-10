F1 | il calendario e le novità regolamentari 2019

F1 – Clamorosa novità nel calendario : dal 2020 un Gp anche in Vietnam : Il Vietnam ospiterà un Gran Premio di F1 a partire dalla stagione 2020 Il Vietnam ospiterà un Gran Premio di Formula 1 dalla stagione 2020, secondo quanto riporta “motorsport.com”. Secondo il portale, gli organizzatori della Formula 1 hanno raggiunto un accordo con le autorità Vietnamite per far sbarcare il circus. “L’annuncio ufficiale ci sarà probabilmente il mese prossimo“, ha assicurato il sito web. Il ...