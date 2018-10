F1 – Hakkinen e quella grande voglia di correre | “ritornerei in pista per prendere a

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018) Mikaha ancora unadi: il pilota finlandese, campione con la McLaren nel 1998 ha ancora undesiderio di ‘a calci qualche sedere’ Mikaha ancoradi tornare a. Lo spirito competitivo del pilota finlandese non è ancora sopito, nonostante sia lontano dalla F1 dalla stagione 2001, da quel famoso ‘anno sabbatico’ trasformatosi poi in un ritiro definitivo., che lo scorso fine settimana, a Suzuka, ha potuto provare inla sua McLaren con la quale si laureò campione nel 1998, ha ammesso che gli piacerebbe tornare inper ‘a calci qualche sedere’. Queste le parole riportate da ‘Motorsport’: “penso che possa essere possibile, anche abbastanza facilmente, perché ho ancora i muscoli che mi sono fatto guidando per tutti questi anni. Sono anche ...