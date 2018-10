F1 Ferrari | Arrivabene | «Prima o poi Vettel sarà campione»

F1 - Arrivabene : «Vettel vincerà il Mondiale con la Ferrari» : Prima o poi sarà campione del mondo con la Ferrari'. Le news sulla Formula 1

F1 - Maurizio Arrivabene : “Non partiamo battuti per Austin. Vettel sarà prima o poi campione del mondo con la Ferrari” : Il Mondiale di Formula 2018, quando mancano quattro gare al termine della stagione, sembra ormai orientato in favore di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il britannico, in vetta alla graduatoria iridata con 67 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, pare avere il campionato in mano. Le sei vittorie ottenute nelle ultime sette gare hanno impresso il marchio del fuoriclasse delle Frecce d’Argento ma il Team Principal della Rossa ...

Formula 1 - Arrivabene : "Vettel prima o poi sarà campione con la Ferrari" : Il team principal del Cavallino: "Il Mondiale è mission impossible ma non è finita, non partiamo per Austin battuti"

Formula 1 - Arrivabene è certo : “Vettel vincerà il Mondiale con la Ferrari” : Maurizio Arrivabene è certo delle enormi qualità di Vettel e della Ferrari e fa una promessa importante ai tifosi della rossa che sperano nel ritorno alla vittoria “Quando sento in cuffia Sebastian Vettel mi sembra di parlare con Michael Schumacher“. Esordisce così Maurizio Arrivabene parlando della Ferrari e di Sebastian Vette, un paragone non certo da poco per il pilota della rossa. Parlando al Festival dello Sport. Il team ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene dopo le prove flop a Suzuka : 'Manca uno che fiuta l'aria e indirizza il gruppo' : Prima s'è preso una pausa di riflessione, poi è uscito a parlare coi giornalisti. Maurizio Arrivabene , Team Principal di Ferrari, era furioso dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone in cui ...

Ferrari disastrosa a Suzuka - Arrivabene : "Errori inaccettabili". Vettel : "Sembriamo idioti" : La Ferrari ha già commesso diversi errori in questa stagione che sta per volgere al termine, ma quello di oggi nelle qualifiche del gran premio di Giappone a Suzuka ha dell'incredibile. Il Cavallino, infatti, per via di una scelta errata nella valutazione delle gomme, visto il meteo, ha compromesso le posizioni di Raikkonen e Vettel che partiranno dalla quarta e ottava posizione. Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari ai microfoni di ...

Ferrari STRATEGIA BOX DISASTROSA - FLOP IN QUALIFICA A SUZUKA/ Arrivabene “Errore grave e inaccettabile” : FERRARI STRATEGIA box DISASTROSA, FLOP in QUALIFICA a SUZUKA. Gomme e lettura meteo sbagliate: Vettel chiude in nona posizione con Raikkonen che strappa il quarto tempo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Maurizio Arrivabene - GP Giappone F1 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo ...

Maurizio Arrivabene - GP Giappone 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha completamente sbagliato le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona ...

F1 Ferrari - Arrivabene : «Leclerc nuovo Senna? Sa prendersi responsabilità» : SUZUKA - Il Mondiale non ancora finito, la monoposto ideale e il futuro della Ferrari: il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, al termine della prima giornata di libere a Suzuka. ' Mancano ancora cinque gare alla fine, è vero e non si può negare che nelle ultime cinque gare ci siano stati dei problemi. Come ho già ...

F1 - Arrivabene : "I controlli sulle batterie? La Ferrari è regolare. Ma la Mercedes ci è stata superiore" : Il gioco di squadra? È stare uniti ed essere un team, certi ordini si danno platealmente o in altri modi, il riferimento è alla Mercedes e a Bottas, ndr,, ma fanno parte di questo sport e non li ...

Arrivabene su Juventus - Ferrari - Leclerc - sensori e Mondiale : Nel venerdì delle prove libere del GP del Giappone, il Team Principal della Scuderia Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Sulla presenza nel cda della Juventus Ci sono sempre stato, resto, nel senso che io da 6 anni faccio parte del board di Juventus, sono onorato di questa cosa, […] L'articolo Arrivabene su Juventus, Ferrari, Leclerc, sensori e Mondiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ferrari Maurizio Arrivabene avverte la Fia 'La nostra batteria è proprietà intellettuale' : 'La Ferrari è regolare , lo è oggi e lo era all'inizio della stagione: siamo stati controllati dalla Fia e per venire loro incontro abbiamo aggiunto dei sensori alla batteria , ma sarebbe grave se ...

Formula 1 - Arrivabene : 'Il nostro obiettivo è avere una Ferrari dominate' : Maurizio Arrivabene e il momento della Ferrari, con uno sguardo a quella che dovrà essere la Rossa. Il team principal della Ferrari ne ha parlato in esclusiva a Sky Sport F1 HD : "In questo ambiente, qualsiasi occasione è buona - e non parlo solo dei giornalisti - per attaccare e mettere in giro strane voci, come i dissidi. Nel momento in cui sei impegnato in ...