Europa sì o no?

Per esperto della CNN "Europa più debole e mondo meno sicuro dopo la Brexit" - : La Brexit indebolirà l'Europa, porterà all'isolamento della Gran Bretagna ed esacerberà anche le tensioni nel mondo, ha scritto nel suo articolo per la CNN, il presidente di Eurasia Group, Jan ...

Stipendi - perché crescono poco in Europa e ancora meno in Italia : I paesi Ue hanno chiuso il 2017 con un aumento delle retribuzioni del 2,4%. L’Italia si è fermata al +0,4%, e il divario si mantiene nell’anno in corso. perché siamo sempre costretti a rincorrere? La risposta è facile: disoccupazione fuori controllo e pochi cenni di ripresa. Ma non solo...

Xiaomi Redmi Note 6 certificato in Europa : Lo Xiaomi Redmi Note 6 ha ottenuto la certificazione presso la Eurasian Economic Commission (EEC), il che suggerisce che si avvicina l'esordio sul mercato L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 certificato in Europa proviene da TuttoAndroid.

Euro - se la moneta unica non funziona è perché l’Europa non è (davvero) unita : La nascita di un’Europa veramente unita si è arenata ultimamente in una fase di stallo molto pericolosa che può davvero portare alla sua disfatta. Gli ideali, anche di fratellanza, non solo di convenienza economica, che hanno indotto nel 1957 Germania, Italia, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo a unire le proprie forze nel trattato di Roma del 1957 per mettere la prima pietra verso la costruzione di una Unione Europea sembrano ...

Emma Bonino - la vergogna di +Europa contro la Lega : 'Meno Salvini - più Bangla' : ' Meno Salvini, più bangla '. È questa la campagna social lanciata da Emma Bonino per il partito +Europa. Un'iniziativa contro il ministro dell'Interno che qualche giorno fa ha fissato la chiusura dei ...

Agricoltura - per l'Europa l'Umbria è modello di inovazione : ...della ricerca ed esperti dei vari settori dell'agroalimentare per sviluppare progetti innovativi con risorse del Programma di Sviluppo Rurale e che rappresentano un elemento chiave della Politica ...

Martina (Pd) lancia l'allarme : 'Governo pericoloso - sta progettando l'uscita dall'Europa' : Non corre in questo momento buon sangue tra l'Europa e il governo Conte, o almeno questo è quello che sembra emergere dagli scenari politici ed economici che si stanno delineando. Da una parte c'è un esecutivo che non intende indietreggiare di molto rispetto all'idea di innalzare il debito per provare a sostenere l'economia con le discusse misure proposte sin'ora, dall'altra c'è l'Europa che continua ad avere timore della condizione dei conti ...

Eurolega Basket – Micov esalta l’Olimpia Milano : “vogliamo dimostrare a tutta Europa che siamo competitivi” : Vladimir “Vlado” Micov trascina l’Olimpia Milano al successo nell’esordio in Eurolega, poi esalta il talento della formazione italiana e lancia la sfida agli altri team europei Esordio con vittoria per l’Olimpia Milano nella prima partita di Eurolega. La formazione italiana ha superato in trasferta il Buducnost per 71-82, trascinata dall’ottima prestazione di Micov che ha chiuso con 15 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. ...

Manovra - Draghi ottimista su compromesso : "Aspettare i fatti"/ Ultime notizie : Nord Europa affila le armi : Manovra, Draghi “ottimista su soluzione compromesso”. Ultime notizie, il numero uno BCE “Abbassiamo i toni”. Così ha parlato da Bali il presidente della Banca centrale europea(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...

Allerta meteo : uragano Leslie verso l'Europa - colpira' in pieno il Portogallo e Lisbona : Evento storico per l'Europa, in arrivo l'uragano Leslie sulle coste portoghesi. Allerta meteo massima. Dopo un percorso durato circa 21 giorni nel cuore dell'oceano Atlantico, l'uragano Leslie ha...

Italia ai primi posti in Europa nell'economia circolare : L'Italia un punto di riferimento in Ue nell'economia circolare, quella del riciclo dei materiali,, anche se il nuovo paradigma della circolarit ancora poco dibattuto nel Paese. La Penisola infatti tra ...

Tutti vogliono la pensione ma in Italia si lavora meno che nel resto d'Europa : L’età pensionabile in Italia è tra le più alte d’Europa, eppure i lavoratori Italiani sono quelli che lavorano per meno anni...