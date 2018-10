Euro Cup 2018-2019 | sconfitta nell’ultimo incontro per l’Ortigia | qualificazione comunque

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : capolavoro Ortigia - è ai quarti di finale! : capolavoro dell’Ortigia, l’Italia della Pallanuoto al maschile può esultare: avrà una squadra nei quarti di finale di Euro Cup. La compagine siciliana è riuscita infatti a centrare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della seconda manifestazione continentale per importanza, grazie alla vittoria odierna per 10-9 sul Mornar. Partita davvero equilibratissima e decisa da una giocata da opportunista di Espanol proprio allo ...

Nations League - Roberto Mancini : “Per vincere ci serve un centravanti. Retrocessione? Non mi preoccupa - punto agli Europei” : L’Italia è quasi con le spalle al muro, domani è obbligata a non perdere in Polonia se vuole ancora sperare di evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League di calcio. Giornata di vigilia per la nostra Nazionale che si prepara alla sfida contro i biancorossi, anch’essi nelle loro stesse condizioni. Il CT Roberto Mancini è già al primo bivio della sua gestione azzurra ma nella conferenza stampa che anticipa il match ha ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup : Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Barcellona-Ortigia 6-9. Gran partita dei siracusani - la qualificazione ai quarti si avvicina : Era la partita più delicata del girone e l’Ortigia disputa una gara perfetta: nella prima giornata del secondo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto i siracusani riescono a battere gli spagnoli del Barcellona per 9-6 in una partita in cui gli spagnoli non vanno mai in vantaggio. La partita è delicata ed il primo quarto viene giocato in maniera molto contratta da ambo le parti: l’unica marcatura è di Christian Napolitano ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari archivia la pratica Benfica e accede alla fase a gironi : Si è concluso poco fa il ritorno del preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. La squadra italiana partiva con il grande margine acquisito grazie alla vittoria dell’andata al PalaSerradimigni 100-66. Come preannunciato, coach Vincenzo Esposito ha fatto ruotare il roster dando spazio anche a cestiti poco utilizzati sinora. Il risultato non è cambiato visto che è arrivata la vittoria anche in quel di Lisbona con il risultato ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia e Torino vanno ancora ko nella seconda giornata : ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in ...

Basket - Eurocup : la Fiat Torino perde in casa contro il Mornar 84-80 : La Fiat Torino perde la seconda partita stagionale di Eurocup cedendo 80-84 ai montenegrini del Mornar Bar. Una sconfitta, quella all'esordio al PalaVela, arrivata nei secondi finali, quando gli ...

Diretta/ Torino Mornar Bar (62-64 - 30') info streaming video e tv : 4' quarto! (basket Eurocup) : Diretta Torino Mornar Bar, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini per la seconda giornata nel gruppo D di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:44:00 GMT)

