Essere Umano | Essere Rom | arte | cultura | storia e spiritualitA' del popolo Romanì

Plastica - una tonnellata di rifiuti per ogni Essere umano. Abolirla? Perché no : L’inquinamento da Plastica sta rapidamente diventando un problema importante a livello mondiale: detto semplicemente, abbiamo prodotto un’enorme quantità di robaccia che adesso non sappiamo più dove mettere. Dagli anni 50 sono stati prodotti nel mondo oltre 8 miliardi di tonnellate di Plastica prodotta a partire da idrocarburi fossili. Di questa, il 9% è stato riciclato, il 12% è stato incenerito, il resto è ancora in giro. È quasi una ...

Bari - Salvini : galera per chi pesta Essere umano : Roma, 22 set., askanews, - 'Se uno pesta un altro essere umano, può essere giallo, rosso o verde, il suo posto è la galera'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando ad AAtreju di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha dimostrato di Essere umano : Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol in maglia Juventus, una sorta di liberazione dopo le prime tre giornate di campionato a secco Cristiano Ronaldo era atteso al primo vero acuto con la maglia della Juventus. Alla 4ª giornata è arrivato il primo gol, anzi due, che hanno portato alla vittoria i bianconeri contro il Sassuolo. In molti in questi giorni avranno pensato che questa situazione di stallo della casella delle reti ...

La storia del buco trovato sulla Stazione spaziale - fatto da un Essere Umano sulla Terra - : Il foro che ha causato la perdita di pressione sulla Stazione spaziale è stato praticato nelle strutture di test e collaudo o nell'hangar sulla Terra

La storia del buco trovato sulla Stazione spaziale (fatto da un Essere Umano sulla Terra) : (foto: Nasa) L’ultimo aggiornamento pubblicato dall’agenzia stampa russa Tass lo conferma: il foro di 2mm nella parte della Soyuz responsabile della perita di pressione sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) a fine agosto è opera di un essere umano. Nessun micrometeorite, dunque, ma un errore umano o addirittura un atto di sabotaggio perpetrato quando il modulo si trovava ancora sulla Terra, presumibilmente nell’hangar di assemblaggio ...

Antibiotici - la scoperta : alcuni li produce l’organismo umano. Ma possono Essere una terapia? : di Andrea Bellelli e Maria Luisa Mangoni* Gli Antibiotici sono sostanze chimiche con attività antibatterica prodotte da funghi o batteri. In maggioranza sono inibitori enzimatici e interferiscono con attività biologiche fondamentali quali la sintesi proteica, la duplicazione del dna o la biosintesi della parete cellulare. Purtroppo i batteri possono andare incontro a mutazioni genetiche che, modificando tali macromolecole, li rendono resistenti ...

L'obsolescenza programmata dell'Essere umano : La tecnologia ha da sempre il grande potere di entrare nelle nostre vite in maniera prepotente, per non dire totalizzante. Le innovazioni tecnologiche spazzano via le abitudini umane costruite nel ...