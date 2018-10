Esplosione in una palazzina a Genzano |  vicino a Roma Due feriti gravi

Milano : Esplosione in una palazzo - tre feriti : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - L'esplosione all'interno di una palazzina a Milano ha provocato tre feriti. L'allarme è scattato alla 19.40 per una probabile fuga di gas in uno stabile in via Chiesa Rossa, all'altezza del civico 33. Tre persone risultano ferite, nessuna in modo grave secondo le prime i

Esplosione in casa a Napoli : muore una donna che aveva ricevuto lo sfratto - feriti i figli : 16.50 - Quando stamattina l'ufficiale giudiziario ha bussato per notificare lo sfratto, la donna poi morta nell'Esplosione dell'appartamento di Via Don Minzoni avrebbe minacciato di dar fuoco alla casa: non era la prima volta che lo faceva secondo la stampa locale. Anche uno dei due figli feriti, di 34 e 37 anni, aveva espresso nei giorni scorsi ai vicini di casa la sua forte contrarietà all'imminente sfratto.Verso le 11:30 di stamattina, ...

C’è stata un’Esplosione in un appartamento a Napoli - una persona è morta e due sono state ferite : Lunedì mattina intorno alle 11.30 c’è stata un’esplosione in un appartamento di via Don Minzoni, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. È morta una donna di 52 anni, che viveva nell’appartamento, e sono stati feriti i due suoi figli, di 37 The post C’è stata un’esplosione in un appartamento a Napoli, una persona è morta e due sono state ferite appeared first on Il Post.

Esplosione a Napoli : forse una bombola di gas - “boato violentissimo” : Esplosione in via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Pignasecca a Napoli: vi sarebbe una vittima, una donna di 52 anni, che abitava nell’abitazione all’interno della quale è avvenuta la deflagrazione. I feriti sono due, i figli della donna. E’ in corso di accertamento la causa dell’Esplosione, che potrebbe non essere stata originata da una bombola a gas. Il palazzo è stato evacuato. “Abbiamo avvertito un boato ...

Esplosione ai Quartieri Spagnoli - morta una donna - gravi i due figli : oggi era in programma lo sfratto : Un'Esplosione si è verificata poco dopo le 11.30 in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sarebbe scoppiata una bombola di gas, o una caldaia, in...

