Esplosione in appartamento a Genzano | due feriti gravi

Lunedì mattina intorno alle 11.30 c'è stata un'esplosione in un appartamento di via Don Minzoni, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. È morta una donna di 52 anni, che viveva nell'appartamento, e sono stati feriti i due suoi figli, di 37