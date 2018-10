: *decide di sedersi sul divano e guardare #Elite* Un minuto dopo: - 34 chiamate di madre, padre, l'amico che non si… - NetflixIT : *decide di sedersi sul divano e guardare #Elite* Un minuto dopo: - 34 chiamate di madre, padre, l'amico che non si… - NotizieIN : Esplode casa vicino Roma,2 feriti gravi - Cyber_Feed : • News • #Esplode casa vicino Roma,2 feriti gravi -

Esplosione nella notte in un appartamento al primo piano di una palazzina di Genzano, paesela Capitale. All'interno dell'abitazione c'erano un uomo di 47 anni e una donna di 41, che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia. La deflagrazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Diverse auto sono state danneggiate.L'intero edificio è stato dichiarato inagibile e 12 famiglie sono state evacuate.(Di domenica 14 ottobre 2018)