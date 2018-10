Emma Marrone | chi è il nuovo fidanzato misterioso

Emma Marrone E GIACOMO FERRARA/ La cantante esce allo scoperto con il presunto fidanzato : Rumors sul presunto fidanzato di EMMA MARRONE: si chiama GIACOMO FERRARA, ha 27 anni e fa l'attore. Il grande pubblico lo conosce grazie alla serie Suburra.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:01:00 GMT)

Emma Marrone è fidanzata? Sui social spuntano le foto con ‘lui’ - che è un volto noto : Dopo la fine della storia d’amore con Fabio Borriello, nel 2015, a Emma Marrone sono stati affibbiati parecchi flirt. Da Ermal Meta a Giuliano Sangiorgi, ma tutti poi smentiti dalla cantante salentina. Ora circola con insistenza un nuovo gossip che troverebbe conferma nelle Storie Instagram della stessa Emma. Un’indiscrezione che, a maggior ragione, è fuoriuscita dopo l’intervista della vincitrice della nona edizione di Amici ...

Gli U2 hanno ringraziato Emma Marrone nel corso del loro concerto a Milano. Scopri il motivo : La sera dell’11 ottobre, nel corso del primo dei 4 concerti in programma al Forum di Milano, gli U2 hanno voluto ringraziare L'articolo Gli U2 hanno ringraziato Emma Marrone nel corso del loro concerto a Milano. Scopri il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano per il brano Women of the world take over (video) : Grande sorpresa per Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano sul palco del Mediolanum Forum, durante il primo dei quattro concerti della band in città. La cantante salentina ha preso parte, insieme ad altre voci del pop e del rock internazionale, all'incisione del brano Women of the world take over, che rientra in un più ampio progetto della fondazione One di Bono contro lo sfruttamento delle donne e a tutela dei loro diritti. Un ...

Emma Marrone rasata e con la cresta : la foto ricordo in versione ‘punk’ : “Thank you Emma Marrone!”. È stata davvero una grande sorpresa per la cantante essere citata da Bono Vox in persona. Il cantante, durante il concerto degli U2, ha voluto ringraziarla per il supporto nella lotta per affermare i diritti delle donne. Ed è stata la stessa Emma, poi, a spiegare su Instagram la menzione speciale: “Con tanto amore ho preso parte al concerto degli U2 per far sentire la mia voce per ...

Gossip : alle nozze di Salzano presente anche Emma Marrone - bacio tra D'Alessio e Tatangelo : 2 Sabato 6 ottobre, a Formentera, è stato celebrato un matrimonio di cui tutti parlano da giorni: quello tra Ferdinando Salzano, capo della F&P Group, e Barbara Zaggia. La maggior parte degli invitati a questo evento, erano cantanti famosi: i siti di Gossip, infatti, raccontano che Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno fatto la loro prima uscita pubblica da coppia ritrovata proprio alle nozze del loro amico. Tra gli ospiti vip, ...

Emma Marrone inarrestabile : subito al lavoro e sulla sua vita dice... : Amo tantissimo le mie amiche, il loro mondo. Non so realmente se riuscirei ad amare anche in quel modo perché sessualmente nella mia vita sono sempre stata molto chiara'e aggiunge 'Fortunatamente a ...

