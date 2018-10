Emma Bonino contro Matteo Salvini | ' Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più

Emma Bonino - la vergogna di +Europa contro la Lega : 'Meno Salvini - più Bangla' : ' Meno Salvini, più bangla '. È questa la campagna social lanciata da Emma Bonino per il partito +Europa. Un'iniziativa contro il ministro dell'Interno che qualche giorno fa ha fissato la chiusura dei ...

Emma Bonino : "Col decreto Salvini più clandestini in Italia" : Emma Bonino torna a puntare il dito contro Matteo Salvini . L'ex ministro degli Esteri di fatto non ha mai digerito il nuovo corso intrapreso dal Viminale sul fronte della gestione dell'emergenza ...

Emma Bonino : "Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia degli arruffapopoli" : "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee". Emma Bonino, intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. La Bonino guarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter ...

Emma Bonino ironizza su Salvini : “Copre tutti i ministeri - gli altri possono andare a casa” : “Fatta salva la libertà d’opinione e di stampa, consiglierei ai giornali di non seguire ogni sparata del ministro dell’Interno. Perché così si fa il suo gioco”. A dirlo è Emma Bonino, senatrice di +Europa, alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi, a Roma, durante la presentazione di La Lega di Salvini. Estrema destra di governo di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto. “Salvini ricopre tutti i ministeri, da quello ...

Verona vota mozione anti-aborto. Emma Bonino : «Nostalgia reazionaria» : «Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i “vecchi tempi d’oro”, in cui però proliferavano le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini». Emma Bonino conia un’efficace formula ossimorica per descrivere quello che è accaduto a Verona. Perché da oggi c’è una città in Italia che è ufficialmente contro l’aborto. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione della ...

Emma Bonino : ""Ci vuole molto coraggio ad avere figli - bisogna sapersi dire per sempre. Io non ci sono mai riuscita" : Sotto il turbante che copre i segni della malattia, Emma Bonino appare fragile. Continua a fumare nonostante il tumore che, dice, non c'entra nulla con il fumo. Una vita dedicata alla politica, alla militanza, alle battaglie sociali. Il coraggio dimostrato nelle storiche campagne dei Radicali tuttavia le è mancato, come dice lei stessa in un'intervista a Io Donna, nel mettere al mondo un figlio.Non li ho avuti per scelta. Ci vuole molto ...

Emma Bonino pronta a tutto per il potere : ecco il suo nuovo 'soggetto politico' : Nella bacheca di Emma Bonino ci sono più partiti fondati che voti ricevuti. Eppure lei insiste, mai doma, tessera numero uno della propria vanità in carriera: ieri ha avviato i lavori per trasformare ...

Emma Bonino : a volte ritornano Partito per le Europee 2019 : La Bonino ha fiutato aria di nicchia di opposizione redditizia (la famosa “nor”) e ci si è gettata a capofitto, come una scaltra professionista dell’antigovernismo, direbbe Leonardo Sciascia Segui su affaritaliani.it