Elezioni in Baviera | la Csu crolla al 37 | 2% | boom dei Verdi

Elezioni GERMANIA/ La Baviera manda un avviso di sfratto a questa Europa : In Baviera la Csu scende al 37%, La Spd crolla dal 20,6% al 9,6, i Verdi salgono al 17,7% e l'AfD con il 10% entra nel parlamento del Land. Le conseguenze europee. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il voto in GERMANIA del 14 ottobre è più pericoloso del Def italiano, di G. Da RoldSCENARIO/ ELEZIONI Baviera, lo spintone alla Merkel che cambia l'Europa, di G. Sapelli

BAVIERA - RISULTATI Elezioni : EXIT POLL - BOOM VERDI E CROLLO CSU/ Diretta voto - Di Maio esulta : "Europa cambia" : ELEZIONI BAVIERA, RISULTATI in Diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e VERDI (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 GMT)

