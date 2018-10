Eleonora Giorgi attacca Benedetta Mazza | “Ha il cul*ne | non si cura?”

lanostratv

(Di domenica 14 ottobre 2018)criticata daal Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip 3 è ormai entrato nel vivo e nonostante gli ascolti non siano soddisfacenti come quelli dell’anno scorso, i concorrenti chiusi nella Casa più spiata d’Italia regalano quotidianamente ai loro telespettatori tanto chiacchiericcio, gossip, e anche, purtroppo, tanti momenti negativi. E’ accaduto nelle ultime ore per esempio ad, la quale, mentre commentava insieme ad altri suoi coinquilini, le è sfuggita una dichiarazione molto infelice: “ha il, ma proprio enorme, perché non si cura?” Una frase che ha lasciato basiti gli stessi concorrenti del GF Vip in un primo momento, il cui silenzio è stato poi interrotto da Ivan Cattaneo, il quale rivolgendosi allale ha chiesto ironicamente se fosse triste per il lato b ...